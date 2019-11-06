"التويجري" يتفقّد الخدمات الصحية في عفيف

دعا لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء

تفقّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، الأربعاء؛ المرافق الصحية بمحافظة عفيف.



ورافقه خلال الزيارة: مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع.



وزار "التويجري"، محافظ عفيف، رشيد بن سليمان الجبرين، الذي أطلعه على توجه وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، وضرورة التعاون بين جميع القطاعات؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة لأطباء التخصصات المختلفة والنادرة، وأهمية دعم برامج المشاركة المجتمعية؛ لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.



وشملت الزيارة مستشفى عفيف العام، ومراكز الرعاية الصحية التابعة له.



وعقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، خلال الزيارة؛ اجتماعًا مع مدير المستشفى د. عادل بن عميرة، والقيادات الإدارية والفنية، وناقش عددًا من جداول المشاريع الصحية القائمة والمعتمدة، ومدى أهمية الإسراع في تنفيذها.



كما اطلع ميدانيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وسير العمل بالمشاريع التي يجري تنفيذها بالمحافظة، واستمع لشرح مفصل عنها.



وفي ختام الزيارة حثّ الجميع على مضاعفة الجهود، والرقي بكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.



كما أهاب بالمسؤولين والمنفذين للمشروعات، بضرورة الإسراع في تنفيذها في الأوقات المحددة لها، بما يضمن تقديم الخدمات المرجوّة لأهالي المحافظة عند اكتمالها.