أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا في كافة ما يخص حياة المواطن وفق ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم والتي تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. جاء ذلك خلال افتتاح مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد الذي يخدم 17 ألف نسمة بالمنطقة الشرقية حسب التقرير الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة للعام 2018. وأضاف أن ما شاهدته اليوم في هذا المركز من بنى تحتية وتجهيزات وتقنيات سيدعمها إن شاء الله الإخوة والأخوات القائمون عليه من الأخصائيين والمعلمين والمعلمات والقائمين على شؤون أبنائنا المنتسبين لهذا المركز. ووجه أمير الشرقية كلمة للعاملين والعاملات من المعلمين والمشرفين بقوله: "اجعلوا هدفكم الأسمى في هذا العمل المشرِّف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى من خلال تنمية مداركهم والوقوف على شؤونهم، وجعل أسرهم سعداء بما يقدم لهم". كما وقع على اللوح التذكاري ثم قام بجولة في فصول وأقسام المركز وكذلك المعرض المعد بهذه المناسبة وحضر توقيع اتفاقيات للمركز مع الشركاء العالميين ولرفع مستوى خدمات التأهيل بالمركز . يعتبر مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر أكبر مركز متخصص وشامل لذوي اضطراب التوحد في الخليج العربي ومن الأكبر في العالم، والذي يقدم خدمة نوعية للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تأهيل وتدريب أسر الأطفال في كيفية التعامل معهم، وفق أحدث الوسائل التعليمية والتجهيزية في العالم. وقد تجاوزت تكلفة المركز الذي تم إنشاؤه في مدينة الخبر على مساحة 16857 مترًا مربعًا، أكثر من 60 مليون ريال، وسيقوم بتقديم خدمات نوعية للأطفال من ذوي اضطراب التوحد في المنطقة، وتوفير احتياجاتهم من أدوات ووسائل تعليمية وتأهيلية، إلى جانب تدريب أسرهم على كيفية التعامل معهم. ويستهدف المركز الأطفال التوحديين الذين تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وسيكون تعليم الأطفال حتى سن 9 سنوات بواسطة طاقم تعليم نسائي، كما سيشارك المركز في المناسبات والفعاليات الخاصة باضطراب التوحد محلياً وإقليمياً ودولياً.

"سعود بن نايف": النظام الأساسي للحكم كفل حق المواطن وأسرته بالعلاج عبدالله السالم سبق 2020-02-03 أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا في كافة ما يخص حياة المواطن وفق ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم والتي تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.



جاء ذلك خلال افتتاح مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد الذي يخدم 17 ألف نسمة بالمنطقة الشرقية حسب التقرير الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة للعام 2018.



وأضاف أن ما شاهدته اليوم في هذا المركز من بنى تحتية وتجهيزات وتقنيات سيدعمها إن شاء الله الإخوة والأخوات القائمون عليه من الأخصائيين والمعلمين والمعلمات والقائمين على شؤون أبنائنا المنتسبين لهذا المركز.



ووجه أمير الشرقية كلمة للعاملين والعاملات من المعلمين والمشرفين بقوله: "اجعلوا هدفكم الأسمى في هذا العمل المشرِّف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى من خلال تنمية مداركهم والوقوف على شؤونهم، وجعل أسرهم سعداء بما يقدم لهم".



كما وقع على اللوح التذكاري ثم قام بجولة في فصول وأقسام المركز وكذلك المعرض المعد بهذه المناسبة وحضر توقيع اتفاقيات للمركز مع الشركاء العالميين ولرفع مستوى خدمات التأهيل بالمركز .



يعتبر مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر أكبر مركز متخصص وشامل لذوي اضطراب التوحد في الخليج العربي ومن الأكبر في العالم، والذي يقدم خدمة نوعية للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تأهيل وتدريب أسر الأطفال في كيفية التعامل معهم، وفق أحدث الوسائل التعليمية والتجهيزية في العالم.



وقد تجاوزت تكلفة المركز الذي تم إنشاؤه في مدينة الخبر على مساحة 16857 مترًا مربعًا، أكثر من 60 مليون ريال، وسيقوم بتقديم خدمات نوعية للأطفال من ذوي اضطراب التوحد في المنطقة، وتوفير احتياجاتهم من أدوات ووسائل تعليمية وتأهيلية، إلى جانب تدريب أسرهم على كيفية التعامل معهم.



ويستهدف المركز الأطفال التوحديين الذين تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وسيكون تعليم الأطفال حتى سن 9 سنوات بواسطة طاقم تعليم نسائي، كما سيشارك المركز في المناسبات والفعاليات الخاصة باضطراب التوحد محلياً وإقليمياً ودولياً.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 04:33 PM

"سعود بن نايف": النظام الأساسي للحكم كفل حق المواطن وأسرته بالعلاج افتتح مركز الفوزان للتوحد الذي يخدم 17 ألف نسمة





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أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا في كافة ما يخص حياة المواطن وفق ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم والتي تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.



جاء ذلك خلال افتتاح مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد الذي يخدم 17 ألف نسمة بالمنطقة الشرقية حسب التقرير الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة للعام 2018.



وأضاف أن ما شاهدته اليوم في هذا المركز من بنى تحتية وتجهيزات وتقنيات سيدعمها إن شاء الله الإخوة والأخوات القائمون عليه من الأخصائيين والمعلمين والمعلمات والقائمين على شؤون أبنائنا المنتسبين لهذا المركز.



ووجه أمير الشرقية كلمة للعاملين والعاملات من المعلمين والمشرفين بقوله: "اجعلوا هدفكم الأسمى في هذا العمل المشرِّف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى من خلال تنمية مداركهم والوقوف على شؤونهم، وجعل أسرهم سعداء بما يقدم لهم".



كما وقع على اللوح التذكاري ثم قام بجولة في فصول وأقسام المركز وكذلك المعرض المعد بهذه المناسبة وحضر توقيع اتفاقيات للمركز مع الشركاء العالميين ولرفع مستوى خدمات التأهيل بالمركز .



يعتبر مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر أكبر مركز متخصص وشامل لذوي اضطراب التوحد في الخليج العربي ومن الأكبر في العالم، والذي يقدم خدمة نوعية للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تأهيل وتدريب أسر الأطفال في كيفية التعامل معهم، وفق أحدث الوسائل التعليمية والتجهيزية في العالم.



وقد تجاوزت تكلفة المركز الذي تم إنشاؤه في مدينة الخبر على مساحة 16857 مترًا مربعًا، أكثر من 60 مليون ريال، وسيقوم بتقديم خدمات نوعية للأطفال من ذوي اضطراب التوحد في المنطقة، وتوفير احتياجاتهم من أدوات ووسائل تعليمية وتأهيلية، إلى جانب تدريب أسرهم على كيفية التعامل معهم.



ويستهدف المركز الأطفال التوحديين الذين تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وسيكون تعليم الأطفال حتى سن 9 سنوات بواسطة طاقم تعليم نسائي، كما سيشارك المركز في المناسبات والفعاليات الخاصة باضطراب التوحد محلياً وإقليمياً ودولياً.