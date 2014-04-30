"تعليم الطائف" عن تأخر رواتب المعلمين: مشكلة تقنية خارج إرادتنا

"الخديدي" لـ"سبق": أعددنا مُسيراً إلحاقياً رُفع للوزارة وستودع قريباً

أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف ، عواض الخديدي أن تأخر صرف رواتب عدد من المعلمين والمعلمات هذا الشهر يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الإدارة .

وقال لـ "سبق" : هي مشكلة تقنية متعلقة بنظام فارس وليست مقتصرة على إدارة تعليم الطائف فقط .

وأضاف "الخديدي": تم إعداد مسير إلحاقي ورفعه للوزارة بعد التنسيق معهم بهذا الخصوص ، وسيتم إيداعها قريباً في حساباتهم البنكية.

وكان عدد من المعلمين والمعلمات وبعض الموظفين والموظفات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد حُرموا من استلام مُرتبهم لهذا الشهر ، والذي انتظروه في موعد صرفه الخميس الماضي ، في حين كانوا يتساءلون عن الأسباب التي أدت لذلك دون أن يجدوا إجابة من قبل مرجعهم .

وأكدوا أن تأخر استلام مرتبهم الشهري أدخلهم في معاناةٍ كونهم يرتبطون بعمليات سداد ، بخلاف احتياجات أُسرهم ، وأنَ البعض منهم اضطر للاستدانة لقضاء احتياجاته ، مُبدين خوفهم من زيادة التأخير ، وقالوا : من يُحاسب المُتسبب ؟ .