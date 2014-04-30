أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف ، عواض الخديدي أن تأخر صرف رواتب عدد من المعلمين والمعلمات هذا الشهر يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الإدارة .
وقال لـ "سبق" : هي مشكلة تقنية متعلقة بنظام فارس وليست مقتصرة على إدارة تعليم الطائف فقط .
وأضاف "الخديدي": تم إعداد مسير إلحاقي ورفعه للوزارة بعد التنسيق معهم بهذا الخصوص ، وسيتم إيداعها قريباً في حساباتهم البنكية.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات وبعض الموظفين والموظفات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد حُرموا من استلام مُرتبهم لهذا الشهر ، والذي انتظروه في موعد صرفه الخميس الماضي ، في حين كانوا يتساءلون عن الأسباب التي أدت لذلك دون أن يجدوا إجابة من قبل مرجعهم .
وأكدوا أن تأخر استلام مرتبهم الشهري أدخلهم في معاناةٍ كونهم يرتبطون بعمليات سداد ، بخلاف احتياجات أُسرهم ، وأنَ البعض منهم اضطر للاستدانة لقضاء احتياجاته ، مُبدين خوفهم من زيادة التأخير ، وقالوا : من يُحاسب المُتسبب ؟ .
"تعليم الطائف" عن تأخر رواتب المعلمين: مشكلة تقنية خارج إرادتنا
فهد العتيبيسبق2018-04-29
أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف ، عواض الخديدي أن تأخر صرف رواتب عدد من المعلمين والمعلمات هذا الشهر يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الإدارة .
وقال لـ "سبق" : هي مشكلة تقنية متعلقة بنظام فارس وليست مقتصرة على إدارة تعليم الطائف فقط .
وأضاف "الخديدي": تم إعداد مسير إلحاقي ورفعه للوزارة بعد التنسيق معهم بهذا الخصوص ، وسيتم إيداعها قريباً في حساباتهم البنكية.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات وبعض الموظفين والموظفات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد حُرموا من استلام مُرتبهم لهذا الشهر ، والذي انتظروه في موعد صرفه الخميس الماضي ، في حين كانوا يتساءلون عن الأسباب التي أدت لذلك دون أن يجدوا إجابة من قبل مرجعهم .
وأكدوا أن تأخر استلام مرتبهم الشهري أدخلهم في معاناةٍ كونهم يرتبطون بعمليات سداد ، بخلاف احتياجات أُسرهم ، وأنَ البعض منهم اضطر للاستدانة لقضاء احتياجاته ، مُبدين خوفهم من زيادة التأخير ، وقالوا : من يُحاسب المُتسبب ؟ .
29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
03:20 PM
"تعليم الطائف" عن تأخر رواتب المعلمين: مشكلة تقنية خارج إرادتنا
أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف ، عواض الخديدي أن تأخر صرف رواتب عدد من المعلمين والمعلمات هذا الشهر يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الإدارة .
وقال لـ "سبق" : هي مشكلة تقنية متعلقة بنظام فارس وليست مقتصرة على إدارة تعليم الطائف فقط .
وأضاف "الخديدي": تم إعداد مسير إلحاقي ورفعه للوزارة بعد التنسيق معهم بهذا الخصوص ، وسيتم إيداعها قريباً في حساباتهم البنكية.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات وبعض الموظفين والموظفات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد حُرموا من استلام مُرتبهم لهذا الشهر ، والذي انتظروه في موعد صرفه الخميس الماضي ، في حين كانوا يتساءلون عن الأسباب التي أدت لذلك دون أن يجدوا إجابة من قبل مرجعهم .
وأكدوا أن تأخر استلام مرتبهم الشهري أدخلهم في معاناةٍ كونهم يرتبطون بعمليات سداد ، بخلاف احتياجات أُسرهم ، وأنَ البعض منهم اضطر للاستدانة لقضاء احتياجاته ، مُبدين خوفهم من زيادة التأخير ، وقالوا : من يُحاسب المُتسبب ؟ .