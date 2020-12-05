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بعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث

أحدهم كان عالقاً ببئر وقدّموا الإسعافات الأولية اللازمة وجارٍ البحث عن الرابع

نجح فريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ في العثور على 3 مفقودين بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

فوراً استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال، وبعد بحثٍ منظم وشامل تكللت الجهود، بتوفيقٍ من الله، بالعثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، وقدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.

جديرٌ بالذكر أن فريق غوث أول فريق بحث وإنقاذ عربي محترف ومؤهل ويضم أكثر من ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة في مناطق المملكة ومتبنى من وزير الداخلية ويحوي طواقم محترفة ومؤهلة وأسطولاً من الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة، ويحمل كثيراً من الاعتمادات الدولية والمحلية.

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بعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث
سبق

نجح فريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ في العثور على 3 مفقودين بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

فوراً استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال، وبعد بحثٍ منظم وشامل تكللت الجهود، بتوفيقٍ من الله، بالعثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، وقدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.

جديرٌ بالذكر أن فريق غوث أول فريق بحث وإنقاذ عربي محترف ومؤهل ويضم أكثر من ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة في مناطق المملكة ومتبنى من وزير الداخلية ويحوي طواقم محترفة ومؤهلة وأسطولاً من الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة، ويحمل كثيراً من الاعتمادات الدولية والمحلية.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:30 PM

بعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث

أحدهم كان عالقاً ببئر وقدّموا الإسعافات الأولية اللازمة وجارٍ البحث عن الرابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ في العثور على 3 مفقودين بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

فوراً استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال، وبعد بحثٍ منظم وشامل تكللت الجهود، بتوفيقٍ من الله، بالعثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، وقدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.

جديرٌ بالذكر أن فريق غوث أول فريق بحث وإنقاذ عربي محترف ومؤهل ويضم أكثر من ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة في مناطق المملكة ومتبنى من وزير الداخلية ويحوي طواقم محترفة ومؤهلة وأسطولاً من الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة، ويحمل كثيراً من الاعتمادات الدولية والمحلية.

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