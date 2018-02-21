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برعاية وتشريف أمير الرياض.. "موهبة" تدشن أولمبياد إبداع 2018م

​100 مشروع في 22 مجالاً علمياً تتنافس في التصفيات النهائية

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2018م"، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 إلى جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 إلى 24 فبراير 2018م.

ويتنافس في أولمبياد إبداع 2018م، 48 طالباً و54 طالبة من موهوبي الوطن، تقدموا بـ(102) مشروع للفوز بجوائز الأولمبياد، وسيتم تكريمهم مع الجهات الداعمة والراعية من قبل أمير منطقة الرياض في جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

وكمسابقة علمية سنوية يقوم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على أساس التنافس في المجالات العلمية٬ من خلال تقديم مشروعات علمية وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، ويعد الأولمبياد، أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمية روح الإبداع للمشارك٬ وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن٬ وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية٬ إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف٬ والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع٬ يجري تحكيمها من قَبل نخبة من الأكاديميين.

ويعرض الطلبة الموهوبون مشروعاتهم في 22 مجالاً علمياً، يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 فبراير 2018م.

وتشمل المجالات العلمية: علوم النبات، علم المواد، الرياضيات، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية والسلوكية، علم الاحياء الحسابي، العلوم الطبية الانتقالية، الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء والفلك، الروبوتات والأجهزة الذكية، علوم الحيوان، نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، الأنظمة المدمجة، علم الأحياء الخلوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية، الكيمياء.‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية وتشريف أمير الرياض.. "موهبة" تدشن أولمبياد إبداع 2018م
سبق

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2018م"، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 إلى جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 إلى 24 فبراير 2018م.

ويتنافس في أولمبياد إبداع 2018م، 48 طالباً و54 طالبة من موهوبي الوطن، تقدموا بـ(102) مشروع للفوز بجوائز الأولمبياد، وسيتم تكريمهم مع الجهات الداعمة والراعية من قبل أمير منطقة الرياض في جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

وكمسابقة علمية سنوية يقوم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على أساس التنافس في المجالات العلمية٬ من خلال تقديم مشروعات علمية وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، ويعد الأولمبياد، أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمية روح الإبداع للمشارك٬ وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن٬ وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية٬ إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف٬ والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع٬ يجري تحكيمها من قَبل نخبة من الأكاديميين.

ويعرض الطلبة الموهوبون مشروعاتهم في 22 مجالاً علمياً، يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 فبراير 2018م.

وتشمل المجالات العلمية: علوم النبات، علم المواد، الرياضيات، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية والسلوكية، علم الاحياء الحسابي، العلوم الطبية الانتقالية، الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء والفلك، الروبوتات والأجهزة الذكية، علوم الحيوان، نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، الأنظمة المدمجة، علم الأحياء الخلوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية، الكيمياء.‫

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:23 PM

برعاية وتشريف أمير الرياض.. "موهبة" تدشن أولمبياد إبداع 2018م

​100 مشروع في 22 مجالاً علمياً تتنافس في التصفيات النهائية

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أحمد البراهيم - الرياض
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تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2018م"، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 إلى جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 إلى 24 فبراير 2018م.

ويتنافس في أولمبياد إبداع 2018م، 48 طالباً و54 طالبة من موهوبي الوطن، تقدموا بـ(102) مشروع للفوز بجوائز الأولمبياد، وسيتم تكريمهم مع الجهات الداعمة والراعية من قبل أمير منطقة الرياض في جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

وكمسابقة علمية سنوية يقوم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على أساس التنافس في المجالات العلمية٬ من خلال تقديم مشروعات علمية وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، ويعد الأولمبياد، أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمية روح الإبداع للمشارك٬ وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن٬ وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية٬ إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف٬ والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع٬ يجري تحكيمها من قَبل نخبة من الأكاديميين.

ويعرض الطلبة الموهوبون مشروعاتهم في 22 مجالاً علمياً، يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ، الموافق 22 فبراير 2018م.

وتشمل المجالات العلمية: علوم النبات، علم المواد، الرياضيات، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية والسلوكية، علم الاحياء الحسابي، العلوم الطبية الانتقالية، الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء والفلك، الروبوتات والأجهزة الذكية، علوم الحيوان، نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، الأنظمة المدمجة، علم الأحياء الخلوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية، الكيمياء.‫

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