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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تدعو للاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"

يتيح الفرصة للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية

أكدت وزارة الصحة على أهمية الاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"، وهي خدمة إلكترونية توفرها "الصحة" لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

وأبانت الصحة أن من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد هي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، وكذلك استعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.
لافتةً أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرت بيئة آمنة، حيث تُطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تم تخصيص عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة، إضافة إلى مراكز صحية أخرى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت الصحة أنه تم تهيئة عيادات متخصصة ومتوفرة عبر تطبيق "موعد" ، ومنها، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين .

وزارة الصحة تطبيق موعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو للاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"
سبق

أكدت وزارة الصحة على أهمية الاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"، وهي خدمة إلكترونية توفرها "الصحة" لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

وأبانت الصحة أن من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد هي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، وكذلك استعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.
لافتةً أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرت بيئة آمنة، حيث تُطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تم تخصيص عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة، إضافة إلى مراكز صحية أخرى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت الصحة أنه تم تهيئة عيادات متخصصة ومتوفرة عبر تطبيق "موعد" ، ومنها، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين .

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:21 PM

"الصحة" تدعو للاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"

يتيح الفرصة للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
475

أكدت وزارة الصحة على أهمية الاستفادة من خدمات تطبيق "موعد"، وهي خدمة إلكترونية توفرها "الصحة" لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

وأبانت الصحة أن من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد هي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، وكذلك استعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.
لافتةً أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرت بيئة آمنة، حيث تُطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تم تخصيص عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة، إضافة إلى مراكز صحية أخرى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت الصحة أنه تم تهيئة عيادات متخصصة ومتوفرة عبر تطبيق "موعد" ، ومنها، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين .

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