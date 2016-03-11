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بفارق 3 أصوات.. "الشورى" يُسقط إضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش

"الشعلان": هذه النتيجة محبطة.. وهناك حجج غير مبررة

أفادت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى بأن المجلس أعاد التصويت قبل قليل على مقترح الحكومة بإضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وأسقطه للمرة الثانية بفارق 3 أصوات فقط.

وقالت "الشعلان": نتيحة محبطة، لكنها ليست غريبة أبداً، الشورى اليوم يُسقط مقترحاً وارداً من الحكومة بجواز إضافة (التشهير) إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، هذا ولم يفوّت بعضهم فرصة إلقاء المعزوفة: لا حاجة أصلاً لنظام لمكافحة التحرش!

وأضافت: ‏كما يقول بعض حكماء المجلس أنه سبق وصوّت بأغلبية كبيرة على إضافة التشهير في جرائم أقل خطورة وجسامة من التحرش الجنسي، في أنظمة ذات علاقة بالمال والاقتصاد.. فأين كان وقتها تصفيف الحجج عن تعدي العقوبة.. إلخ؟!

وأردفت: الحجة الصريحة لهم أن التشهير عقوبة متعدية لأهل وعائلة المتحرش، لكنهم ذاتهم مؤيدون لعقوبة التشهير المنصوص عليها في جرائم أخرى مالية واقتصادية بل وفي أحكام القصاص، فتأمّل الحجة المضمرة غير المعلنة أن التشهير كتغليظ للعقوبة يعني إتاحة مساحة حرية آمنة أكبر للمرأة في الفضاء العام.

مجلس الشورى لطيفة الشعلان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بفارق 3 أصوات.. "الشورى" يُسقط إضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش
سبق

أفادت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى بأن المجلس أعاد التصويت قبل قليل على مقترح الحكومة بإضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وأسقطه للمرة الثانية بفارق 3 أصوات فقط.

وقالت "الشعلان": نتيحة محبطة، لكنها ليست غريبة أبداً، الشورى اليوم يُسقط مقترحاً وارداً من الحكومة بجواز إضافة (التشهير) إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، هذا ولم يفوّت بعضهم فرصة إلقاء المعزوفة: لا حاجة أصلاً لنظام لمكافحة التحرش!

وأضافت: ‏كما يقول بعض حكماء المجلس أنه سبق وصوّت بأغلبية كبيرة على إضافة التشهير في جرائم أقل خطورة وجسامة من التحرش الجنسي، في أنظمة ذات علاقة بالمال والاقتصاد.. فأين كان وقتها تصفيف الحجج عن تعدي العقوبة.. إلخ؟!

وأردفت: الحجة الصريحة لهم أن التشهير عقوبة متعدية لأهل وعائلة المتحرش، لكنهم ذاتهم مؤيدون لعقوبة التشهير المنصوص عليها في جرائم أخرى مالية واقتصادية بل وفي أحكام القصاص، فتأمّل الحجة المضمرة غير المعلنة أن التشهير كتغليظ للعقوبة يعني إتاحة مساحة حرية آمنة أكبر للمرأة في الفضاء العام.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:51 PM

بفارق 3 أصوات.. "الشورى" يُسقط إضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش

"الشعلان": هذه النتيجة محبطة.. وهناك حجج غير مبررة

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خلود غنام - الرياض
9
3,222

أفادت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى بأن المجلس أعاد التصويت قبل قليل على مقترح الحكومة بإضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وأسقطه للمرة الثانية بفارق 3 أصوات فقط.

وقالت "الشعلان": نتيحة محبطة، لكنها ليست غريبة أبداً، الشورى اليوم يُسقط مقترحاً وارداً من الحكومة بجواز إضافة (التشهير) إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، هذا ولم يفوّت بعضهم فرصة إلقاء المعزوفة: لا حاجة أصلاً لنظام لمكافحة التحرش!

وأضافت: ‏كما يقول بعض حكماء المجلس أنه سبق وصوّت بأغلبية كبيرة على إضافة التشهير في جرائم أقل خطورة وجسامة من التحرش الجنسي، في أنظمة ذات علاقة بالمال والاقتصاد.. فأين كان وقتها تصفيف الحجج عن تعدي العقوبة.. إلخ؟!

وأردفت: الحجة الصريحة لهم أن التشهير عقوبة متعدية لأهل وعائلة المتحرش، لكنهم ذاتهم مؤيدون لعقوبة التشهير المنصوص عليها في جرائم أخرى مالية واقتصادية بل وفي أحكام القصاص، فتأمّل الحجة المضمرة غير المعلنة أن التشهير كتغليظ للعقوبة يعني إتاحة مساحة حرية آمنة أكبر للمرأة في الفضاء العام.

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