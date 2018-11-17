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وفاة شاب غرقاً أثناء تنزهه بتجمّع مياه صخري بـ"خرار مكة"

الهلال الأحمر باشر الواقعة ونقل الجثمان إلى مستشفى النور

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، مصرعه غرقاً، صباح اليوم، أثناء تنزّهه مع أقرانه قرب تجمع مياه صخري في منطقة "الخرار" بوادي نعمان في مكة المكرمة.
وتلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً يفيد بغرق شخص في وادي نعمان وتحديداً في منطقة "الخرار" وأخرجه المواطنون.
وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، وقام "الهلال الأحمر" بالكشف على الشاب واتضح أنه فارق الحياة وتم نقل جثته إلى مستشفى النور التخصصي.
وتولت شرطة العزيزية التحقيق في الواقعة بحكم الاختصاص.

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وفاة شاب غرقاً أثناء تنزهه بتجمّع مياه صخري بـ"خرار مكة"
سبق

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، مصرعه غرقاً، صباح اليوم، أثناء تنزّهه مع أقرانه قرب تجمع مياه صخري في منطقة "الخرار" بوادي نعمان في مكة المكرمة.
وتلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً يفيد بغرق شخص في وادي نعمان وتحديداً في منطقة "الخرار" وأخرجه المواطنون.
وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، وقام "الهلال الأحمر" بالكشف على الشاب واتضح أنه فارق الحياة وتم نقل جثته إلى مستشفى النور التخصصي.
وتولت شرطة العزيزية التحقيق في الواقعة بحكم الاختصاص.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
02:26 PM

وفاة شاب غرقاً أثناء تنزهه بتجمّع مياه صخري بـ"خرار مكة"

الهلال الأحمر باشر الواقعة ونقل الجثمان إلى مستشفى النور

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
16,053

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، مصرعه غرقاً، صباح اليوم، أثناء تنزّهه مع أقرانه قرب تجمع مياه صخري في منطقة "الخرار" بوادي نعمان في مكة المكرمة.
وتلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً يفيد بغرق شخص في وادي نعمان وتحديداً في منطقة "الخرار" وأخرجه المواطنون.
وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، وقام "الهلال الأحمر" بالكشف على الشاب واتضح أنه فارق الحياة وتم نقل جثته إلى مستشفى النور التخصصي.
وتولت شرطة العزيزية التحقيق في الواقعة بحكم الاختصاص.

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