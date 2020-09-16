عَبَر المحيط الأطلسي.. دخان حرائق كاليفورنيا وأوريغون يصل إلى أوروبا

بلغ حجمه 29 ميجا طن

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي "كوبرنيكوس"، اليوم الأربعاء، أن الحرائق التي تجتاح الغرب الأمريكي أشد بعشرات إلى مئات المرات من المعدل، الذي سجل في السنوات الـ 15 الماضية، لافتة إلى أن دخاناً كثيفاً ينبعث منها يصل إلى أوروبا.

وبيّن العالِم في إدارة الوكالة مارك بارينغتون، في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه بفضل ملاحظات الأقمار الصناعية تراقب الوكالة حجم الحرائق وتلوث الدخان، الذي ينتقل عبر الولايات المتحدة وخارجها.

وأضاف أن حرائق كاليفورنيا وأوريغون أطلقت في الجو كمية من الكربون في 2020 أكبر بكثير مما سجل في أي سنة أخرى منذ بدء قياس الكربون من قبل الإدارة في 2003، وقد بلغت هذه الكمية 21.7 ميجا طن في كاليفورنيا و7.3 ميجا طن في ولاية أوريغون.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، أن الدخان ظل قبالة ساحل الولايات المتحدة على المحيط الهادئ لعدة أيام بسبب الظروف الجوية، لكن الرياح دفعتها مرة أخرى نحو أمريكا الشمالية في الأيام الأخيرة.

وتقدر الإدارة الأوروبية أن الدخان بدأ عبور المحيط الأطلسي مرة أخرى وسيصل إلى شمال أوروبا في وقت لاحق من الأسبوع، كما حدث الأسبوع الماضي.