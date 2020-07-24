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شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله أمس الخميس، شقيقة الزميل الإعلامي أحمد الخبراني رئيس تحرير صحيفة "أقلام" السعودية الإلكترونية.

وقد صُلِّي عليها مساء اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقبرة المنصورية جنوب العاصمة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله أمس الخميس، شقيقة الزميل الإعلامي أحمد الخبراني رئيس تحرير صحيفة "أقلام" السعودية الإلكترونية.

وقد صُلِّي عليها مساء اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقبرة المنصورية جنوب العاصمة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:55 PM

شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله أمس الخميس، شقيقة الزميل الإعلامي أحمد الخبراني رئيس تحرير صحيفة "أقلام" السعودية الإلكترونية.

وقد صُلِّي عليها مساء اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقبرة المنصورية جنوب العاصمة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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