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القيادة تهنئ رئيسَي "ألبانيا " و"موريتانيا" بذكرى الاستقلال

أعربت عن أطيب التمنيات للشعبين الشقيقين بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان ألبانيا موريتانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيسَي "ألبانيا " و"موريتانيا" بذكرى الاستقلال
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:11 AM

القيادة تهنئ رئيسَي "ألبانيا " و"موريتانيا" بذكرى الاستقلال

أعربت عن أطيب التمنيات للشعبين الشقيقين بالتقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

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