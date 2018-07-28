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مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

قلّد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضة الحمياني، النقيب رشيد بن سليم الخشي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنّأ العميد "الحمياني" الرائد "الخشي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر الرائد "الخشي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمة للدين ثم الملك والوطن.

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مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"
سبق

قلّد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضة الحمياني، النقيب رشيد بن سليم الخشي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنّأ العميد "الحمياني" الرائد "الخشي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر الرائد "الخشي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمة للدين ثم الملك والوطن.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:26 PM

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قلّد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضة الحمياني، النقيب رشيد بن سليم الخشي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنّأ العميد "الحمياني" الرائد "الخشي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر الرائد "الخشي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمة للدين ثم الملك والوطن.

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