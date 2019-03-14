السنغال تساند مواقف المملكة من أجل أمن واستقرار المشاعر المقدسة

"آمادو باه" أعرب عن تقدير بلاده لسعي السعودية لحماية أرواح المعتمرين

عبّر وزير الخارجية السنغالي آمادو باه، عن تأييد بلاده ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة العربية السعودية، وحرصها واهتمامها الشديد بصحة وسلامة المعتمرين والزوار من فيروس "كورونا" الجديد وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين.

جاء ذلك خلال لقاء حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، ووزير الداخلية السنغالي علي أنغوي انجاي، ووزير الصحة عبدالله جوف سار، ورئيس بعثة الحج السنغالية عبدالعزيز كيبي، وعدد من المسؤولين السنغاليين.

كما نقل للسفير "الدوسري" تحيات الرئيس ماكي سال للقيادة في المملكة.

من جهته، شكر السفير "الدوسري" الحكومة السنغالية والرئيس ماكي سال على حرصهم على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت قراراً مؤقتاً لتعليق العمرة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا" الجديد ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقاً دائماً وكثيفاً للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.