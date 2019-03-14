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صور رادارات وأقمار صناعية: أتربة وسحب رعدية بالرياض والقصيم والشرقية

وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد عبر حسابها في تويتر

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السبت، بأن آخر صور الأقمار الصناعية تكشف عن استمرار تدني الرؤية الأفقية على مناطق "الرياض، القصيم والشرقية"، وذلك بسبب الأتربة المثارة.

وأشارت "الأرصاد" عبر حسابها في تويتر إلى أن آخر الصور لرادارات الطقس أوضحت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق "الشرقية، الرياض والقصيم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور رادارات وأقمار صناعية: أتربة وسحب رعدية بالرياض والقصيم والشرقية
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السبت، بأن آخر صور الأقمار الصناعية تكشف عن استمرار تدني الرؤية الأفقية على مناطق "الرياض، القصيم والشرقية"، وذلك بسبب الأتربة المثارة.

وأشارت "الأرصاد" عبر حسابها في تويتر إلى أن آخر الصور لرادارات الطقس أوضحت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق "الشرقية، الرياض والقصيم".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:23 PM

صور رادارات وأقمار صناعية: أتربة وسحب رعدية بالرياض والقصيم والشرقية

وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد عبر حسابها في تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السبت، بأن آخر صور الأقمار الصناعية تكشف عن استمرار تدني الرؤية الأفقية على مناطق "الرياض، القصيم والشرقية"، وذلك بسبب الأتربة المثارة.

وأشارت "الأرصاد" عبر حسابها في تويتر إلى أن آخر الصور لرادارات الطقس أوضحت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق "الشرقية، الرياض والقصيم".

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