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محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية

أطلقتها وزارة التعليم وشملت جميع شرائح المجتمع

‏كرم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه الطلاب الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد"، والداعمين لها، وذلك بحضور مدير التعليم محمد الطريقي وعدد من القيادات التعليمية.

وقدم "الطريقي"، شكره للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لقطاع التعليم ولوزير التعليم وقيادات الوزارة لما يبذل في خدمة التعليم، كما قدم شكره لمحافظ الزلفي لدعمه وتكريمه مسيرة التعليم في المحافظة.

كما شكر "الطريقي"، الجهات الداعمة للمسابقة وهم: شركة نجوم السلام القابضة ومجموعة سمنان القابضة، وشركة راشد محمد العبداللطيف للتجارة وشركة اون تايم ونون للدعاية والإعلان.

يذكر أن المسابقة أطلقتها وزارة التعليم مستهدفة جميع شرائح المجتمع؛ حيث تهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية
سبق

‏كرم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه الطلاب الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد"، والداعمين لها، وذلك بحضور مدير التعليم محمد الطريقي وعدد من القيادات التعليمية.

وقدم "الطريقي"، شكره للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لقطاع التعليم ولوزير التعليم وقيادات الوزارة لما يبذل في خدمة التعليم، كما قدم شكره لمحافظ الزلفي لدعمه وتكريمه مسيرة التعليم في المحافظة.

كما شكر "الطريقي"، الجهات الداعمة للمسابقة وهم: شركة نجوم السلام القابضة ومجموعة سمنان القابضة، وشركة راشد محمد العبداللطيف للتجارة وشركة اون تايم ونون للدعاية والإعلان.

يذكر أن المسابقة أطلقتها وزارة التعليم مستهدفة جميع شرائح المجتمع؛ حيث تهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
05:45 PM

محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية

أطلقتها وزارة التعليم وشملت جميع شرائح المجتمع

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فلاح الجوفان - الزلفي
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‏كرم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه الطلاب الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد"، والداعمين لها، وذلك بحضور مدير التعليم محمد الطريقي وعدد من القيادات التعليمية.

وقدم "الطريقي"، شكره للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لقطاع التعليم ولوزير التعليم وقيادات الوزارة لما يبذل في خدمة التعليم، كما قدم شكره لمحافظ الزلفي لدعمه وتكريمه مسيرة التعليم في المحافظة.

كما شكر "الطريقي"، الجهات الداعمة للمسابقة وهم: شركة نجوم السلام القابضة ومجموعة سمنان القابضة، وشركة راشد محمد العبداللطيف للتجارة وشركة اون تايم ونون للدعاية والإعلان.

يذكر أن المسابقة أطلقتها وزارة التعليم مستهدفة جميع شرائح المجتمع؛ حيث تهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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