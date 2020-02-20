سيدة تشاد الأولى تثمن الجهود التنموية للندوة العالمية الشباب

أشادت بدورها الإنساني والخيري الملموس في القارّة الإفريقية

أثنت السيدة الأولى لجمهورية تشاد "هندة إتنو" على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي التنموية وتعاونها المثمر مع بلادها في العمل الإنساني وشراكتها الفاعلة مع جمعية القلب الكبير التي تشرف عليها لتقديم الرعاية الطبية للمجتمع التشادي.



جاء ذلك لدى زيارتها للندوة العالمية يوم الثلاثاء الماضي 24/ 6/ 1440هـ حيث استقبلها والوفد المرافق لها الأمين العام للندوة د. صالح الوهيبي، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك.



وأكد "الوهيبي" حرص الندوة على إثراء ودعم العمل الخيري والإنساني وعملها الدؤوب على تحقيق مضامين رؤية 2030م التي تسعى إلى تحقيق التنمية والرخاء للمجتمع.



وأبدت الضيفة سعادتها بزيارة المملكة، شاكرةً دورها الإنساني الملموس في القارة الإفريقية وخاصة في تشاد.