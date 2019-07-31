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الشباب يكسب ودية "بادربورن".. الرئيس وبلعمري يصلان

وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.

من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يكسب ودية "بادربورن".. الرئيس وبلعمري يصلان
سبق

وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.

من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:06 PM

الشباب يكسب ودية "بادربورن".. الرئيس وبلعمري يصلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,165

وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.

من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.

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