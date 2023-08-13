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"إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت

"هيل" أشار إلى أنه سيبحث الأسباب المؤدية للحادثة

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد وصوله إلى بيروت، اليوم (الخميس)، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار ميناء بيروت المدمر.

وذكر "هيل" للصحافيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة، أن "إف بي أي" سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار، وفقاً لــ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت
سبق

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد وصوله إلى بيروت، اليوم (الخميس)، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار ميناء بيروت المدمر.

وذكر "هيل" للصحافيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة، أن "إف بي أي" سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار، وفقاً لــ"فرانس 24".

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:30 PM

"إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت

"هيل" أشار إلى أنه سيبحث الأسباب المؤدية للحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,989

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد وصوله إلى بيروت، اليوم (الخميس)، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار ميناء بيروت المدمر.

وذكر "هيل" للصحافيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة، أن "إف بي أي" سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار، وفقاً لــ"فرانس 24".

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