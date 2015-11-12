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مصادر: تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية بالطائف بعد غياب مندوب "الصحة"

على الرغم من إبلاغه بصفة رسمية.. والموعد المقبل بعد أيام

أكدت مصادر "سبق" تغيب مندوب "الشؤون الصحية بالطائف والمشرف على محطة معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ونقلها" عن اجتماع اللجنة الثلاثية المنعقدة صباح يوم أمس الاثنين.

وتتمثل هذه اللجنة من جهات حكومية عدة وهي "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية، وأمانة الطائف".

وتشير "المصادر" إلى أن مندوب "الشؤون الصحية" قد تم إبلاغه بموعد الاجتماع بصفة رسمية، وعلى إثر تخلفه عن الحضور تم تحديد موعد جديد لانعقاد الاجتماع القادم للجنة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بعنوان: الجهات الرقابية تغلق مقرًا لا يمتلك تراخيص ومتعاقدًا مع 281 منشأة صحية بالطائف، والمتضمن إغلاق الجهات المختصة بمحافظة الطائف يوم الأحد محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ"صحة الطائف"، والبالغ عددها نحو 281 موقعًا، تم توقيع عقود معها لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة، والتخلص منها.

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مصادر: تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية بالطائف بعد غياب مندوب "الصحة"
سبق

أكدت مصادر "سبق" تغيب مندوب "الشؤون الصحية بالطائف والمشرف على محطة معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ونقلها" عن اجتماع اللجنة الثلاثية المنعقدة صباح يوم أمس الاثنين.

وتتمثل هذه اللجنة من جهات حكومية عدة وهي "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية، وأمانة الطائف".

وتشير "المصادر" إلى أن مندوب "الشؤون الصحية" قد تم إبلاغه بموعد الاجتماع بصفة رسمية، وعلى إثر تخلفه عن الحضور تم تحديد موعد جديد لانعقاد الاجتماع القادم للجنة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بعنوان: الجهات الرقابية تغلق مقرًا لا يمتلك تراخيص ومتعاقدًا مع 281 منشأة صحية بالطائف، والمتضمن إغلاق الجهات المختصة بمحافظة الطائف يوم الأحد محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ"صحة الطائف"، والبالغ عددها نحو 281 موقعًا، تم توقيع عقود معها لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة، والتخلص منها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:38 AM

مصادر: تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية بالطائف بعد غياب مندوب "الصحة"

على الرغم من إبلاغه بصفة رسمية.. والموعد المقبل بعد أيام

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متعب البقمي - الطائف
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أكدت مصادر "سبق" تغيب مندوب "الشؤون الصحية بالطائف والمشرف على محطة معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ونقلها" عن اجتماع اللجنة الثلاثية المنعقدة صباح يوم أمس الاثنين.

وتتمثل هذه اللجنة من جهات حكومية عدة وهي "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية، وأمانة الطائف".

وتشير "المصادر" إلى أن مندوب "الشؤون الصحية" قد تم إبلاغه بموعد الاجتماع بصفة رسمية، وعلى إثر تخلفه عن الحضور تم تحديد موعد جديد لانعقاد الاجتماع القادم للجنة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بعنوان: الجهات الرقابية تغلق مقرًا لا يمتلك تراخيص ومتعاقدًا مع 281 منشأة صحية بالطائف، والمتضمن إغلاق الجهات المختصة بمحافظة الطائف يوم الأحد محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ"صحة الطائف"، والبالغ عددها نحو 281 موقعًا، تم توقيع عقود معها لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة، والتخلص منها.

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