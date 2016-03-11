النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعقيم الحرم المكي .. 450 عاملاً و1800 لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً

ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام بـ (1800) لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً، حيث تمّ دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية بعدد (450) عاملاً، من إدارة سُقيا زمزم، وتخصيصهم لعمليات التعقيم داخل البيت العتيق.

يأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زوّاره وقاصديه، حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تأتي الخطط الاحترازية التي أعدّتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيّدها الله.

وقامت الرئاسة العامة بتوزيع عمال التعقيم على مدى (24) ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوّار وقاصدي المسجد الحرام.

كما تستخدم الرئاسة العامة معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لضمان عدم تأثيرها في البيئة وصحة الإنسان، ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها بعضاً وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء بعمليات الغسيل والتعقيم.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعقيم الحرم المكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعقيم الحرم المكي .. 450 عاملاً و1800 لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً
سبق

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام بـ (1800) لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً، حيث تمّ دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية بعدد (450) عاملاً، من إدارة سُقيا زمزم، وتخصيصهم لعمليات التعقيم داخل البيت العتيق.

يأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زوّاره وقاصديه، حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تأتي الخطط الاحترازية التي أعدّتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيّدها الله.

وقامت الرئاسة العامة بتوزيع عمال التعقيم على مدى (24) ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوّار وقاصدي المسجد الحرام.

كما تستخدم الرئاسة العامة معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لضمان عدم تأثيرها في البيئة وصحة الإنسان، ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها بعضاً وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء بعمليات الغسيل والتعقيم.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:53 PM

تعقيم الحرم المكي .. 450 عاملاً و1800 لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً

ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,287

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام بـ (1800) لتر معقمات صديقة للبيئة يومياً، حيث تمّ دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية بعدد (450) عاملاً، من إدارة سُقيا زمزم، وتخصيصهم لعمليات التعقيم داخل البيت العتيق.

يأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زوّاره وقاصديه، حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تأتي الخطط الاحترازية التي أعدّتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيّدها الله.

وقامت الرئاسة العامة بتوزيع عمال التعقيم على مدى (24) ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوّار وقاصدي المسجد الحرام.

كما تستخدم الرئاسة العامة معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لضمان عدم تأثيرها في البيئة وصحة الإنسان، ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها بعضاً وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء بعمليات الغسيل والتعقيم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,357

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة