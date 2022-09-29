عسير.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يستمران حتى الـ 8 مساءً

تشمل أبها و5 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.