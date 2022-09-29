عسير.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يستمران حتى الـ 8 مساءً
تشمل أبها و5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
عسير.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يستمران حتى الـ 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:18 AM
عسير.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يستمران حتى الـ 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.