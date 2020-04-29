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أمانة الباحة تؤكد ذبح "الحسيل" بعد موته ومقاضاة مصور الفيديو وناشره

أكدت في بيانٍ تحويل الموضوع للشرطة والنيابة وإغلاق 3 ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً

أكدت أمانة الباحة إحالة قضية ذبح "حسيل" نافق للشرطة والنيابة العامة، وإغلاق 3 ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، كما لوحت بمقاضاة مصور الفيديو الذي كشف الذبح دون خروج الدم وناشره والمعلقين عليه.

وفي التفاصيل، فقد قالت أمانة الباحة في بيانٍ لها: "نود أن توضّح حقيقة ما حدث في المسلخ التابع لها بعد عصر يوم السبت الماضي، والذي تم نشره في مقطع فديو يُظهر قيام عمال المسلخ بذبح عجل نافق واستكمال تحميله لكي يتم إعدامه في المرمى، فقد تعاملت الأمانة بشكل فوري مع الحدث بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وعلى الرغم من أن الظاهر من الفيديو المسجل كان عبارة عن إعدام حقيقي للحيوان؛ للتأكد من وفاته بعد وصوله للمسلخ حياً حسب كاميرات التصوير وشهادة الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحميل العجل الميت مباشرة ونقله إلى المرمى، حيث تم التخلص منه بالطرق النظامية المناسبة.

وأضافت: "ومع ذلك وحرصاً من أمانة منطقة الباحة على استيضاح الحقيقة وفي سبيل ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، فقد تم إحالة الموضوع بخطاب رسمي من الأمانة إلى شرطة منطقة الباحة متضمناً طلب من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف، ثم أرسلت الأمانة خطاب إلحاقي آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الاختصاص".

وواصلت: "كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق 3 محلات ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، لحين معرفة نتائج التحقيقات، وقد تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل قد وصل إلى المسلخ حياً بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد؛ للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فوراً وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري".

وختم بيانها: "وأمانة منطقة الباحة وهي توضّح للعموم هذه الحقائق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها الجهات المختصة فإنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف، وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة. كما أن الأمانة مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها حيال الصحة العامة وضمان سلامة الطعام والغذاء، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الباحة تؤكد ذبح "الحسيل" بعد موته ومقاضاة مصور الفيديو وناشره
سبق

أكدت أمانة الباحة إحالة قضية ذبح "حسيل" نافق للشرطة والنيابة العامة، وإغلاق 3 ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، كما لوحت بمقاضاة مصور الفيديو الذي كشف الذبح دون خروج الدم وناشره والمعلقين عليه.

وفي التفاصيل، فقد قالت أمانة الباحة في بيانٍ لها: "نود أن توضّح حقيقة ما حدث في المسلخ التابع لها بعد عصر يوم السبت الماضي، والذي تم نشره في مقطع فديو يُظهر قيام عمال المسلخ بذبح عجل نافق واستكمال تحميله لكي يتم إعدامه في المرمى، فقد تعاملت الأمانة بشكل فوري مع الحدث بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وعلى الرغم من أن الظاهر من الفيديو المسجل كان عبارة عن إعدام حقيقي للحيوان؛ للتأكد من وفاته بعد وصوله للمسلخ حياً حسب كاميرات التصوير وشهادة الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحميل العجل الميت مباشرة ونقله إلى المرمى، حيث تم التخلص منه بالطرق النظامية المناسبة.

وأضافت: "ومع ذلك وحرصاً من أمانة منطقة الباحة على استيضاح الحقيقة وفي سبيل ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، فقد تم إحالة الموضوع بخطاب رسمي من الأمانة إلى شرطة منطقة الباحة متضمناً طلب من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف، ثم أرسلت الأمانة خطاب إلحاقي آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الاختصاص".

وواصلت: "كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق 3 محلات ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، لحين معرفة نتائج التحقيقات، وقد تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل قد وصل إلى المسلخ حياً بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد؛ للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فوراً وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري".

وختم بيانها: "وأمانة منطقة الباحة وهي توضّح للعموم هذه الحقائق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها الجهات المختصة فإنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف، وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة. كما أن الأمانة مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها حيال الصحة العامة وضمان سلامة الطعام والغذاء، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:55 PM

أمانة الباحة تؤكد ذبح "الحسيل" بعد موته ومقاضاة مصور الفيديو وناشره

أكدت في بيانٍ تحويل الموضوع للشرطة والنيابة وإغلاق 3 ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,884

أكدت أمانة الباحة إحالة قضية ذبح "حسيل" نافق للشرطة والنيابة العامة، وإغلاق 3 ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، كما لوحت بمقاضاة مصور الفيديو الذي كشف الذبح دون خروج الدم وناشره والمعلقين عليه.

وفي التفاصيل، فقد قالت أمانة الباحة في بيانٍ لها: "نود أن توضّح حقيقة ما حدث في المسلخ التابع لها بعد عصر يوم السبت الماضي، والذي تم نشره في مقطع فديو يُظهر قيام عمال المسلخ بذبح عجل نافق واستكمال تحميله لكي يتم إعدامه في المرمى، فقد تعاملت الأمانة بشكل فوري مع الحدث بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وعلى الرغم من أن الظاهر من الفيديو المسجل كان عبارة عن إعدام حقيقي للحيوان؛ للتأكد من وفاته بعد وصوله للمسلخ حياً حسب كاميرات التصوير وشهادة الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحميل العجل الميت مباشرة ونقله إلى المرمى، حيث تم التخلص منه بالطرق النظامية المناسبة.

وأضافت: "ومع ذلك وحرصاً من أمانة منطقة الباحة على استيضاح الحقيقة وفي سبيل ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، فقد تم إحالة الموضوع بخطاب رسمي من الأمانة إلى شرطة منطقة الباحة متضمناً طلب من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف، ثم أرسلت الأمانة خطاب إلحاقي آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الاختصاص".

وواصلت: "كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق 3 محلات ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً، لحين معرفة نتائج التحقيقات، وقد تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل قد وصل إلى المسلخ حياً بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد؛ للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فوراً وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري".

وختم بيانها: "وأمانة منطقة الباحة وهي توضّح للعموم هذه الحقائق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها الجهات المختصة فإنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف، وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة. كما أن الأمانة مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها حيال الصحة العامة وضمان سلامة الطعام والغذاء، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

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