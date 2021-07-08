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روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية

استمر سريانه 6 سنوات بعد تحطم طائرة في سيناء

رفعت روسيا اليوم (الخميس) الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعدما ظل ساريًا لأعوام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.

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روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية
سبق

رفعت روسيا اليوم (الخميس) الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعدما ظل ساريًا لأعوام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
06:05 PM

روسيا ترفع حظر الطيران العارض إلى المدن السياحية المصرية

استمر سريانه 6 سنوات بعد تحطم طائرة في سيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت روسيا اليوم (الخميس) الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعدما ظل ساريًا لأعوام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصًا.

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