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القحطاني رئيساً تنفيذياً للمرشد القابضة

يتمتع بـ 17 عاماً من الخبرة في الاستثمار

أعلنت شركة المرشد القابضة -شركة مساهمة مقفلة - إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والصناعي وأعمال المقاولات والتجارة والزراعة وتقنية المعلومات والأطعمة، اليوم، تعيين المهندس سعد القحطاني؛ رئيساً تنفيذيا للشركة.

يتمتع القحطاني؛ بنحو 17 عاماً من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار الصناعي والعقاري، وهو خريج جامعة الملك سعود في الهندسة الميكانيكية، ويحمل شهادات مهنية في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر المالية وأسهم في تأسيس بعض الشركات التجارية.

وشغل القحطاني؛ خلال مسيرته المهنية عديداً من المناصب القيادية في الشركات المساهمة السعودية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة) للفترة من 2016 إلى 2021، حيث تدرج بها من منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والعمليات للفترة من 2016 إلى 2019 إلى أن تمّ تعيينه رئيساً تنفيذياً لها ابتدءً من مايو 2019، كما تولى منصب المدير التنفيذي للخزينة بشركة الراجحي للصناعات الحديدية للفترة من 2012 إلى 2016، وكان مديراً في إدارة تمويل المشاريع والعقارات والتمويلات المشتركة بمصرف الإنماء للفترة من 2008 إلى 2012، كما بدأ مسيرته المهنية كمحلل أول للائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي للفترة من 2004 إلى 2008.

من جهته، رحّب مجلس إدارة المرشد القابضة، بانضمام القحطاني؛ متمنياً له التوفيق والسداد، كما أعرب رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله المرشد؛ عن ثقة المجلس بالقدرات القيادية التي يمتلكها المهندس سعد القحطاني؛ التي ستحقّق آفاق النمو للشركة بإذن الله، مبدياً عزم مجلس الإدارة على تقديم سبل الدعم كافة له بما يعينه على تحقيق أهداف وإستراتيجية الشركة.

وأكّد القحطاني؛ أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على تحسين وتعزيز كفاءة العوائد والعمل في الشركات التابعة من خلال الاستثمارات القائمة وتوفير الفرص الواعدة التي تواكب تطلعات واستراتيجية مجلس الإدارة، بما يعزّز بقاء المرشد القابضة كإحدى الشركات الرائدة في السوق السعودي، ويتواكب مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القحطاني رئيساً تنفيذياً للمرشد القابضة
سبق

أعلنت شركة المرشد القابضة -شركة مساهمة مقفلة - إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والصناعي وأعمال المقاولات والتجارة والزراعة وتقنية المعلومات والأطعمة، اليوم، تعيين المهندس سعد القحطاني؛ رئيساً تنفيذيا للشركة.

يتمتع القحطاني؛ بنحو 17 عاماً من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار الصناعي والعقاري، وهو خريج جامعة الملك سعود في الهندسة الميكانيكية، ويحمل شهادات مهنية في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر المالية وأسهم في تأسيس بعض الشركات التجارية.

وشغل القحطاني؛ خلال مسيرته المهنية عديداً من المناصب القيادية في الشركات المساهمة السعودية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة) للفترة من 2016 إلى 2021، حيث تدرج بها من منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والعمليات للفترة من 2016 إلى 2019 إلى أن تمّ تعيينه رئيساً تنفيذياً لها ابتدءً من مايو 2019، كما تولى منصب المدير التنفيذي للخزينة بشركة الراجحي للصناعات الحديدية للفترة من 2012 إلى 2016، وكان مديراً في إدارة تمويل المشاريع والعقارات والتمويلات المشتركة بمصرف الإنماء للفترة من 2008 إلى 2012، كما بدأ مسيرته المهنية كمحلل أول للائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي للفترة من 2004 إلى 2008.

من جهته، رحّب مجلس إدارة المرشد القابضة، بانضمام القحطاني؛ متمنياً له التوفيق والسداد، كما أعرب رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله المرشد؛ عن ثقة المجلس بالقدرات القيادية التي يمتلكها المهندس سعد القحطاني؛ التي ستحقّق آفاق النمو للشركة بإذن الله، مبدياً عزم مجلس الإدارة على تقديم سبل الدعم كافة له بما يعينه على تحقيق أهداف وإستراتيجية الشركة.

وأكّد القحطاني؛ أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على تحسين وتعزيز كفاءة العوائد والعمل في الشركات التابعة من خلال الاستثمارات القائمة وتوفير الفرص الواعدة التي تواكب تطلعات واستراتيجية مجلس الإدارة، بما يعزّز بقاء المرشد القابضة كإحدى الشركات الرائدة في السوق السعودي، ويتواكب مع رؤية المملكة 2030.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:52 PM

القحطاني رئيساً تنفيذياً للمرشد القابضة

يتمتع بـ 17 عاماً من الخبرة في الاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة المرشد القابضة -شركة مساهمة مقفلة - إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والصناعي وأعمال المقاولات والتجارة والزراعة وتقنية المعلومات والأطعمة، اليوم، تعيين المهندس سعد القحطاني؛ رئيساً تنفيذيا للشركة.

يتمتع القحطاني؛ بنحو 17 عاماً من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار الصناعي والعقاري، وهو خريج جامعة الملك سعود في الهندسة الميكانيكية، ويحمل شهادات مهنية في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر المالية وأسهم في تأسيس بعض الشركات التجارية.

وشغل القحطاني؛ خلال مسيرته المهنية عديداً من المناصب القيادية في الشركات المساهمة السعودية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة) للفترة من 2016 إلى 2021، حيث تدرج بها من منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والعمليات للفترة من 2016 إلى 2019 إلى أن تمّ تعيينه رئيساً تنفيذياً لها ابتدءً من مايو 2019، كما تولى منصب المدير التنفيذي للخزينة بشركة الراجحي للصناعات الحديدية للفترة من 2012 إلى 2016، وكان مديراً في إدارة تمويل المشاريع والعقارات والتمويلات المشتركة بمصرف الإنماء للفترة من 2008 إلى 2012، كما بدأ مسيرته المهنية كمحلل أول للائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي للفترة من 2004 إلى 2008.

من جهته، رحّب مجلس إدارة المرشد القابضة، بانضمام القحطاني؛ متمنياً له التوفيق والسداد، كما أعرب رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله المرشد؛ عن ثقة المجلس بالقدرات القيادية التي يمتلكها المهندس سعد القحطاني؛ التي ستحقّق آفاق النمو للشركة بإذن الله، مبدياً عزم مجلس الإدارة على تقديم سبل الدعم كافة له بما يعينه على تحقيق أهداف وإستراتيجية الشركة.

وأكّد القحطاني؛ أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على تحسين وتعزيز كفاءة العوائد والعمل في الشركات التابعة من خلال الاستثمارات القائمة وتوفير الفرص الواعدة التي تواكب تطلعات واستراتيجية مجلس الإدارة، بما يعزّز بقاء المرشد القابضة كإحدى الشركات الرائدة في السوق السعودي، ويتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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