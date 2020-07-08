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"النقد" تثمّن مبادرة شركات التأمين بمنح حسم في إطار حملة "أمن تسلم"

تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات

ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمن تسلم" لجميع المؤمَّن عليهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار (10%)، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار (15%)؛ وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يومًا ابتداءً من تاريخ 9/ 7/ 2020م حتى تاريخ 6/ 9/ 2020م، وتأتي هذه المبادرة؛ تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار "#أمن_تسلم"، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.

ويمنح الحسم الجديد إضافة إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد، حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى (50%) في حال التأمين الإلزامي، وإلى (60%) في حال التأمين الشامل.. وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة (10%).

وتتميز هذه الفترة، بتوفير فرصة للمؤمّن عليهم بالحصول على ثلاثة حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم؛ إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى (80%). وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تثمّن مبادرة شركات التأمين بمنح حسم في إطار حملة "أمن تسلم"
سبق

ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمن تسلم" لجميع المؤمَّن عليهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار (10%)، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار (15%)؛ وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يومًا ابتداءً من تاريخ 9/ 7/ 2020م حتى تاريخ 6/ 9/ 2020م، وتأتي هذه المبادرة؛ تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار "#أمن_تسلم"، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.

ويمنح الحسم الجديد إضافة إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد، حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى (50%) في حال التأمين الإلزامي، وإلى (60%) في حال التأمين الشامل.. وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة (10%).

وتتميز هذه الفترة، بتوفير فرصة للمؤمّن عليهم بالحصول على ثلاثة حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم؛ إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى (80%). وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
01:13 PM

"النقد" تثمّن مبادرة شركات التأمين بمنح حسم في إطار حملة "أمن تسلم"

تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمن تسلم" لجميع المؤمَّن عليهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار (10%)، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار (15%)؛ وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يومًا ابتداءً من تاريخ 9/ 7/ 2020م حتى تاريخ 6/ 9/ 2020م، وتأتي هذه المبادرة؛ تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار "#أمن_تسلم"، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.

ويمنح الحسم الجديد إضافة إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد، حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى (50%) في حال التأمين الإلزامي، وإلى (60%) في حال التأمين الشامل.. وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة (10%).

وتتميز هذه الفترة، بتوفير فرصة للمؤمّن عليهم بالحصول على ثلاثة حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم؛ إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى (80%). وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.

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