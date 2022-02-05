تخلّصوا منها في 3 ساعات.. صخرة تعترض طريق إنقاذ "ريان"

رجال الإنقاذ تمكّنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل في البئر

كشف مصدرٌ مسؤولٌ، اليوم السبت، أن صخرة صغيرة تسبّبت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل المغربي "ريان".

وقال المصدر، وفق موقع "هسبريس": الصخرة توجد في عمق النفق الذي تمّ تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وتطلب هدمها ثلاث ساعات متواصلة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكّنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر خمس سنوات، العالق بمنتصف بئر عمقها 60 متراً ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.