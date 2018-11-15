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"مسك ونيوم" يوقعان مذكرة لتدريب الجيل السعودي

حشد المصادر لإيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية

وقعت مسك الخيرية، ومشروع نيوم، اليوم، مذكرة تفاهم على هامش منتدى مسك العالمي؛ حيث وقع المذكرة رئيس مركز مبادرات "مسك" الخيرية بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" المهندس نظمي النصر.

ويعد منتدى "مسك" العالمي حدثًا سنويًّا يجمع الجيل الشاب من القادة والمبدعين والمفكرين بالأسماء العالمية المرموقة من المبتكرين؛ بهدف استكشاف وتجربة واختبار أنجح الطرق في مواجهة تحدي التغيير.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي ستكون سارية لثلاثة أعوام، ستطلق مسك برنامج تخصص وتدريب مشتركًا مع "نيوم"؛ لجذب الجيل السعودي الموهوب باستخدام منصات "مسك"، كما ستقوم بتدشين برامج متخصصة في حشد المصادر تهدف إلى إيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية التي ستُبنى في "نيوم".

ولمواجهة تحديات المستقبل، حددت "نيوم" 16 قطاعًا اقتصاديًّا لخلق اقتصاد مستدام لن يكتفي بخلق فرص للعمل فحسب، بل سيفتح كذلك آفاقًا جديدة من الابتكار والإبداع البشري على جميع المستويات.

وتتمثل هذه القطاعات الـ16 في "مستقبل الطاقة، ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، وأخيرًا مستقبل المعيشة لركيزة أساسية لجميع القطاعات".

وسيبدأ مشروع "نيوم" خطوته الأولى في إنشاء مجتمع عالمي يضم نخبة العقول والأفكار على وجه الأرض؛ من أجل إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه البشرية؛ إذ ستستعين "نيوم" بنخبة العقول والمواهب والأفكار الشابة المحلية عبر التعاون مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية، أسسها عام 2011م صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك ونيوم" يوقعان مذكرة لتدريب الجيل السعودي
سبق

وقعت مسك الخيرية، ومشروع نيوم، اليوم، مذكرة تفاهم على هامش منتدى مسك العالمي؛ حيث وقع المذكرة رئيس مركز مبادرات "مسك" الخيرية بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" المهندس نظمي النصر.

ويعد منتدى "مسك" العالمي حدثًا سنويًّا يجمع الجيل الشاب من القادة والمبدعين والمفكرين بالأسماء العالمية المرموقة من المبتكرين؛ بهدف استكشاف وتجربة واختبار أنجح الطرق في مواجهة تحدي التغيير.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي ستكون سارية لثلاثة أعوام، ستطلق مسك برنامج تخصص وتدريب مشتركًا مع "نيوم"؛ لجذب الجيل السعودي الموهوب باستخدام منصات "مسك"، كما ستقوم بتدشين برامج متخصصة في حشد المصادر تهدف إلى إيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية التي ستُبنى في "نيوم".

ولمواجهة تحديات المستقبل، حددت "نيوم" 16 قطاعًا اقتصاديًّا لخلق اقتصاد مستدام لن يكتفي بخلق فرص للعمل فحسب، بل سيفتح كذلك آفاقًا جديدة من الابتكار والإبداع البشري على جميع المستويات.

وتتمثل هذه القطاعات الـ16 في "مستقبل الطاقة، ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، وأخيرًا مستقبل المعيشة لركيزة أساسية لجميع القطاعات".

وسيبدأ مشروع "نيوم" خطوته الأولى في إنشاء مجتمع عالمي يضم نخبة العقول والأفكار على وجه الأرض؛ من أجل إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه البشرية؛ إذ ستستعين "نيوم" بنخبة العقول والمواهب والأفكار الشابة المحلية عبر التعاون مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية، أسسها عام 2011م صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
05:37 PM

"مسك ونيوم" يوقعان مذكرة لتدريب الجيل السعودي

حشد المصادر لإيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت مسك الخيرية، ومشروع نيوم، اليوم، مذكرة تفاهم على هامش منتدى مسك العالمي؛ حيث وقع المذكرة رئيس مركز مبادرات "مسك" الخيرية بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" المهندس نظمي النصر.

ويعد منتدى "مسك" العالمي حدثًا سنويًّا يجمع الجيل الشاب من القادة والمبدعين والمفكرين بالأسماء العالمية المرموقة من المبتكرين؛ بهدف استكشاف وتجربة واختبار أنجح الطرق في مواجهة تحدي التغيير.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي ستكون سارية لثلاثة أعوام، ستطلق مسك برنامج تخصص وتدريب مشتركًا مع "نيوم"؛ لجذب الجيل السعودي الموهوب باستخدام منصات "مسك"، كما ستقوم بتدشين برامج متخصصة في حشد المصادر تهدف إلى إيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية التي ستُبنى في "نيوم".

ولمواجهة تحديات المستقبل، حددت "نيوم" 16 قطاعًا اقتصاديًّا لخلق اقتصاد مستدام لن يكتفي بخلق فرص للعمل فحسب، بل سيفتح كذلك آفاقًا جديدة من الابتكار والإبداع البشري على جميع المستويات.

وتتمثل هذه القطاعات الـ16 في "مستقبل الطاقة، ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، وأخيرًا مستقبل المعيشة لركيزة أساسية لجميع القطاعات".

وسيبدأ مشروع "نيوم" خطوته الأولى في إنشاء مجتمع عالمي يضم نخبة العقول والأفكار على وجه الأرض؛ من أجل إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه البشرية؛ إذ ستستعين "نيوم" بنخبة العقول والمواهب والأفكار الشابة المحلية عبر التعاون مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية، أسسها عام 2011م صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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