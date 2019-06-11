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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفًا

الحالات الجديدة زادت قليلًا بعد خمسة أسابيع من التراجع

أفاد إحصاء بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين يوم الأربعاء؛ بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بالعدالة العرقية، على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات "رويترز" إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلًا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو مستوى قياسيًّا مرتفعًا بلغ 545690 في يوم واحد؛ لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفًا؛ لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيًّا. وقد تُفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد بسبب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو، إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه؛ إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة؛ خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفًا
سبق

أفاد إحصاء بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين يوم الأربعاء؛ بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بالعدالة العرقية، على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات "رويترز" إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلًا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو مستوى قياسيًّا مرتفعًا بلغ 545690 في يوم واحد؛ لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفًا؛ لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيًّا. وقد تُفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد بسبب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو، إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه؛ إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة؛ خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:44 AM

الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفًا

الحالات الجديدة زادت قليلًا بعد خمسة أسابيع من التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين يوم الأربعاء؛ بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بالعدالة العرقية، على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات "رويترز" إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلًا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو مستوى قياسيًّا مرتفعًا بلغ 545690 في يوم واحد؛ لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفًا؛ لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيًّا. وقد تُفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد بسبب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو، إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه؛ إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة؛ خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

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