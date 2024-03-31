انطلاق مباريات الجامعة السعودية الإلكترونية لكرة القدم بالرياض

النهائي مساء الغد بحضور عدد من الإعلاميين

انطلقت عصر أمس الخميس مباريات بطولة "نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية الأولى لكرة القدم"، وذلك بملعب فندق "هوليدي إن الازدهار" بالرياض.

وتفصيلا: بدأت الإثارة والمتعة على المستطيل الأخضر مع بداية مباريات دور الـ (8)؛ حيث لعب في المباراة الأولى فريقا تبوك وجازان، وحقق فريق تبوك الفوز بنتيجة 4 – 0، وسجل أهداف المباراة اللاعب علي البلوي هدفين ومحمد هوساوي هدفين.

وأقيمت المباراة الثانية بين فريقي أبها والقصيم، وقد حقق فريق أبها فوزا مستحقا على القصيم بـ(12) هدفا مقابل صفر، سجل الأهداف كل من: اللاعب فهد اليامي (5) أهداف، وسعد الشهراني هدف، ومهند عسيري هدف، وعبدالعزيز عواجي هدف، ومحمد القحطاني 3 أهداف، وخالد اليامي هدف.

والمباراة الثالثة بين فريقي الدمام والمدينة المنورة، انتهت بالتعادل بالأشواط الرئيسة بهدفين لكل منهما، ليلجا الفريقان لضربات الترجيح التي حقق خلالها فريق الدمام الفوز بنتيجة 2 إلى 1.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة في هذا الدور بين فريقي الرياض وجدة، وحقق الرياض الفوز بنتيجة "5" مقابل لا شيء؛ حيث سجل كل من أحمد سامح هدفاً، ومبارك الدوسري هدفاً، ومحمد السيد هدفين، ومتعب الخليوي هدفاً.

ويلتقي في دور نصف النهائي كل من فريقي تبوك والدمام، والمباراة الثانية بين أبها والرياض.

وشهدت لقاءات الأمس توزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الحضور والفائزين من الجمهور بالسحوبات على ساعات رياضية ذكية، وعددهم "7" فائزين.

وتختتم البطولة مساء الغد بالمباراة النهائية على اللقب في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور مدير الجامعة المكلف ووكلاء وعمداء ومسؤولي الجامعة، وعدد من الإعلاميين وكبار ضيوف الجامعة.