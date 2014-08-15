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"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

بعد تنبيه "الأرصاد" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

دعا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميعَ من أهالي المنطقة وزوارها والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتوقعات بتساقط البرد وجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
سبق

دعا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميعَ من أهالي المنطقة وزوارها والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتوقعات بتساقط البرد وجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
12:34 PM

"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

بعد تنبيه "الأرصاد" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميعَ من أهالي المنطقة وزوارها والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتوقعات بتساقط البرد وجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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