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معهد الإدارة العامة يوقع اتفاقية تدريب صيفي لخدمة القطاعين العام والخاص

تحت مظلة أكاديمية الصافي "دانون"

وقع معهد الإدارة العامة ممثلاً في مركز الأعمال، اتفاقية برنامج تدريب صيفي تحت مظلة أكاديمية الصافي دانون، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لمزارع الصافي دانون المهندس خالد أبو ذيب، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون نبيل بتاوي، وممثلي معهد الإدارة العامة الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال بالمعهد محمد قباني، ونائبه عباس الجويد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير للكوادر السعودية، وتقديم البحوث والاستشارات الإدارية التقنية وغير التقنية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية سواء في القطاع الخاص أو العام، وتقديم خدمة وطنية من خلال المشاركة في بعض البرامج التي تساهم في تطوير الكوادر السعودية للدخول في جميع القطاعات بكفاءة عالية.

ويتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه المبادرة باكورة الأعمال التي ستخدم القطاع الخاص والعام أيضًا بتوفير كادر شاب جاهز للسوق العمل، علماً بأن الصافي دانون لديها تجارب عدة في التدريب والتطوير الداخلي، حيث إن القطاع الزراعي والتصنيع والتجاري يعتبر مجالًا متخصصًا بحد ذاته.

وقد كثفت الشركة جهودها في تبني الكوادر السعودية ونقل الخبرة المحلية للكادر الشاب من خلال تنويع مسارات ووسائل التدريب مثل التدريب الصيفي، والتعاون الجامعي، والتدريب الداخلي الافتراضي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون، إن "تطوير المواهب ورفع الكفاءات من أهم الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية برنامج التحول، لذلك تم إنشاء الأكاديمية لتكون البوابة الرئيسة التي ستدعم هذا الهدف الاستراتيجي من خلال البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها للموظفين، ومن أهم توجهات الأكاديمية هي بناء الشراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، وذلك لتبادل الخبرات وتسريع عجلة التطوير فيها".

معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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معهد الإدارة العامة يوقع اتفاقية تدريب صيفي لخدمة القطاعين العام والخاص
سبق

وقع معهد الإدارة العامة ممثلاً في مركز الأعمال، اتفاقية برنامج تدريب صيفي تحت مظلة أكاديمية الصافي دانون، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لمزارع الصافي دانون المهندس خالد أبو ذيب، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون نبيل بتاوي، وممثلي معهد الإدارة العامة الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال بالمعهد محمد قباني، ونائبه عباس الجويد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير للكوادر السعودية، وتقديم البحوث والاستشارات الإدارية التقنية وغير التقنية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية سواء في القطاع الخاص أو العام، وتقديم خدمة وطنية من خلال المشاركة في بعض البرامج التي تساهم في تطوير الكوادر السعودية للدخول في جميع القطاعات بكفاءة عالية.

ويتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه المبادرة باكورة الأعمال التي ستخدم القطاع الخاص والعام أيضًا بتوفير كادر شاب جاهز للسوق العمل، علماً بأن الصافي دانون لديها تجارب عدة في التدريب والتطوير الداخلي، حيث إن القطاع الزراعي والتصنيع والتجاري يعتبر مجالًا متخصصًا بحد ذاته.

وقد كثفت الشركة جهودها في تبني الكوادر السعودية ونقل الخبرة المحلية للكادر الشاب من خلال تنويع مسارات ووسائل التدريب مثل التدريب الصيفي، والتعاون الجامعي، والتدريب الداخلي الافتراضي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون، إن "تطوير المواهب ورفع الكفاءات من أهم الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية برنامج التحول، لذلك تم إنشاء الأكاديمية لتكون البوابة الرئيسة التي ستدعم هذا الهدف الاستراتيجي من خلال البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها للموظفين، ومن أهم توجهات الأكاديمية هي بناء الشراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، وذلك لتبادل الخبرات وتسريع عجلة التطوير فيها".

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:31 PM

معهد الإدارة العامة يوقع اتفاقية تدريب صيفي لخدمة القطاعين العام والخاص

تحت مظلة أكاديمية الصافي "دانون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع معهد الإدارة العامة ممثلاً في مركز الأعمال، اتفاقية برنامج تدريب صيفي تحت مظلة أكاديمية الصافي دانون، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لمزارع الصافي دانون المهندس خالد أبو ذيب، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون نبيل بتاوي، وممثلي معهد الإدارة العامة الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال بالمعهد محمد قباني، ونائبه عباس الجويد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير للكوادر السعودية، وتقديم البحوث والاستشارات الإدارية التقنية وغير التقنية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية سواء في القطاع الخاص أو العام، وتقديم خدمة وطنية من خلال المشاركة في بعض البرامج التي تساهم في تطوير الكوادر السعودية للدخول في جميع القطاعات بكفاءة عالية.

ويتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه المبادرة باكورة الأعمال التي ستخدم القطاع الخاص والعام أيضًا بتوفير كادر شاب جاهز للسوق العمل، علماً بأن الصافي دانون لديها تجارب عدة في التدريب والتطوير الداخلي، حيث إن القطاع الزراعي والتصنيع والتجاري يعتبر مجالًا متخصصًا بحد ذاته.

وقد كثفت الشركة جهودها في تبني الكوادر السعودية ونقل الخبرة المحلية للكادر الشاب من خلال تنويع مسارات ووسائل التدريب مثل التدريب الصيفي، والتعاون الجامعي، والتدريب الداخلي الافتراضي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالصافي دانون، إن "تطوير المواهب ورفع الكفاءات من أهم الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية برنامج التحول، لذلك تم إنشاء الأكاديمية لتكون البوابة الرئيسة التي ستدعم هذا الهدف الاستراتيجي من خلال البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها للموظفين، ومن أهم توجهات الأكاديمية هي بناء الشراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، وذلك لتبادل الخبرات وتسريع عجلة التطوير فيها".

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