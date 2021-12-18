نال المبتعث محمد بن ثلاب البقمي، شهادة الماجستير من جامعة "فرجينيا ستيت" في ولاية فرجينيا الأمريكية.
وحاز "البقمي" على تقدير ممتاز في تخصص الرياضيات.
"البقمي" ينال الماجستير من "فرجينيا ستيت" في الرياضيات
نال المبتعث محمد بن ثلاب البقمي، شهادة الماجستير من جامعة "فرجينيا ستيت" في ولاية فرجينيا الأمريكية.
وحاز "البقمي" على تقدير ممتاز في تخصص الرياضيات.
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"البقمي" ينال الماجستير من "فرجينيا ستيت" في الرياضياتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-18
نال المبتعث محمد بن ثلاب البقمي، شهادة الماجستير من جامعة "فرجينيا ستيت" في ولاية فرجينيا الأمريكية.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:03 PM
"البقمي" ينال الماجستير من "فرجينيا ستيت" في الرياضيات
نال المبتعث محمد بن ثلاب البقمي، شهادة الماجستير من جامعة "فرجينيا ستيت" في ولاية فرجينيا الأمريكية.
وحاز "البقمي" على تقدير ممتاز في تخصص الرياضيات.
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