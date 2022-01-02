"أمانة مكة": موقع البروز الصخري والأرض الترابية بالشرائع ضمن العقود الجارية

تفاعلا مع "سبق".. و"الشريف": التنفيذ سيتم وفق البرامج الزمنية المحددة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.

وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها وجود مساحة ترابية تقدر ب2000 متر مربع امام احد المدارس بمخطط 4 بالاضافة الى بروز صخري تسببت باثارة الاتربة والغبار مما اثر سلبا على صحة الطلاب بسبب انتشار الاتربه والغبار وتضررت مركبات بعضهم من البروز الصخري مناشدين الجهة ذات العلاقة بضرورة التفاعل مع مناشدتهم .