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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة جدة تطلق مخيمها الربيعي التدريبي 2021.. عن بُعد

يستمر لأسبوعين ويشتمل على 8 دورات بواقع 39 ساعة تدريبية

أطلقت جامعة جدة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مخيمها الربيعي التدريبي 2021، ضمن برنامج جامعة بلا أسوار، ووفق نظام التدريب عن بُعد.

ويأتي المخيم بمتابعة رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع، ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لكافة أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور أشرف محمد باداود، أن هذه البرامج التدريبية تستمر لمدة أسبوعين وتشتمل على ثمان دورات بواقع 39 ساعة تدريبية، ويقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع عدد من جهات الجامعة ومنها معهد اللغة الإنجليزية، وكلية علوم وهندسة الحاسب وكلية العلوم، وإدارة التخطيط الإداري. وتتضمن مجموعة من البرامج التي تهم الأسرة والمجتمع كبرامج اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية، أخلاقيات العمل والوظيفة، مهارات القيادة الاحترافية، أخلاقيات البحث العلمي، استخدامات الروبوتات في اللوجستيات، جودة الحياة بعد كورونا، مقدمة في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى ورشة عمل عن كتاب السماح بالرحيل لحياة أكثر إنتاجاً وابداعاً.
وطالب عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل من خلال الرابط: (https://rb.gy/wz5sro ) متمنياً للجميع التوفيق.

جامعة جدة برنامج جامعة بلا أسوار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جدة تطلق مخيمها الربيعي التدريبي 2021.. عن بُعد
سبق

أطلقت جامعة جدة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مخيمها الربيعي التدريبي 2021، ضمن برنامج جامعة بلا أسوار، ووفق نظام التدريب عن بُعد.

ويأتي المخيم بمتابعة رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع، ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لكافة أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور أشرف محمد باداود، أن هذه البرامج التدريبية تستمر لمدة أسبوعين وتشتمل على ثمان دورات بواقع 39 ساعة تدريبية، ويقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع عدد من جهات الجامعة ومنها معهد اللغة الإنجليزية، وكلية علوم وهندسة الحاسب وكلية العلوم، وإدارة التخطيط الإداري. وتتضمن مجموعة من البرامج التي تهم الأسرة والمجتمع كبرامج اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية، أخلاقيات العمل والوظيفة، مهارات القيادة الاحترافية، أخلاقيات البحث العلمي، استخدامات الروبوتات في اللوجستيات، جودة الحياة بعد كورونا، مقدمة في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى ورشة عمل عن كتاب السماح بالرحيل لحياة أكثر إنتاجاً وابداعاً.
وطالب عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل من خلال الرابط: (https://rb.gy/wz5sro ) متمنياً للجميع التوفيق.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
03:48 PM

جامعة جدة تطلق مخيمها الربيعي التدريبي 2021.. عن بُعد

يستمر لأسبوعين ويشتمل على 8 دورات بواقع 39 ساعة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جامعة جدة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مخيمها الربيعي التدريبي 2021، ضمن برنامج جامعة بلا أسوار، ووفق نظام التدريب عن بُعد.

ويأتي المخيم بمتابعة رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع، ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لكافة أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور أشرف محمد باداود، أن هذه البرامج التدريبية تستمر لمدة أسبوعين وتشتمل على ثمان دورات بواقع 39 ساعة تدريبية، ويقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع عدد من جهات الجامعة ومنها معهد اللغة الإنجليزية، وكلية علوم وهندسة الحاسب وكلية العلوم، وإدارة التخطيط الإداري. وتتضمن مجموعة من البرامج التي تهم الأسرة والمجتمع كبرامج اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية، أخلاقيات العمل والوظيفة، مهارات القيادة الاحترافية، أخلاقيات البحث العلمي، استخدامات الروبوتات في اللوجستيات، جودة الحياة بعد كورونا، مقدمة في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى ورشة عمل عن كتاب السماح بالرحيل لحياة أكثر إنتاجاً وابداعاً.
وطالب عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل من خلال الرابط: (https://rb.gy/wz5sro ) متمنياً للجميع التوفيق.

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