النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بادر بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم

"متحدث أمن الدولة": وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بتبوك

تسجيل 4 إصابات مؤكدة بكورونا في فرع أكبر بنك مصري

تم إغلاقه حفاظًا على صحة العملاء والموظفين

أعلن "بنك مصر"، أكبر بنك في مصر، ظهور أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البنك بفرع البدرشين؛ حيث تم إغلاق البنك بشكل كامل بعد اكتشاف الحالات.


وأشار البنك إلى أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه.


وتابع: "تم إغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة، والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، بالإضافة إلى حصر وإخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل".

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل 4 إصابات مؤكدة بكورونا في فرع أكبر بنك مصري
سبق

أعلن "بنك مصر"، أكبر بنك في مصر، ظهور أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البنك بفرع البدرشين؛ حيث تم إغلاق البنك بشكل كامل بعد اكتشاف الحالات.


وأشار البنك إلى أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه.


وتابع: "تم إغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة، والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، بالإضافة إلى حصر وإخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:36 PM

تسجيل 4 إصابات مؤكدة بكورونا في فرع أكبر بنك مصري

تم إغلاقه حفاظًا على صحة العملاء والموظفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,125

أعلن "بنك مصر"، أكبر بنك في مصر، ظهور أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البنك بفرع البدرشين؛ حيث تم إغلاق البنك بشكل كامل بعد اكتشاف الحالات.


وأشار البنك إلى أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه.


وتابع: "تم إغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة، والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، بالإضافة إلى حصر وإخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,250
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,555
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,297

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة