تسجيل 4 إصابات مؤكدة بكورونا في فرع أكبر بنك مصري

تم إغلاقه حفاظًا على صحة العملاء والموظفين

أعلن "بنك مصر"، أكبر بنك في مصر، ظهور أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البنك بفرع البدرشين؛ حيث تم إغلاق البنك بشكل كامل بعد اكتشاف الحالات.



وأشار البنك إلى أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه.



وتابع: "تم إغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة، والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، بالإضافة إلى حصر وإخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل".