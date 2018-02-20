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أمير عسير يطلع على تقرير مفصل عن الأوقاف بجامعة الملك خالد

اعتمد أعضاء مجلس النظارة ولجنة الاستثمار والخطة الإستراتيجية

استقبل أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي والأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعد آل مشيط.

واطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن الأهداف العامة للأمانة العامة لأوقاف جامعة الملك خالد ورؤيتها المستقبلية والقضايا "المسارات" الإستراتيجية التي تشتمل على تنمية الموارد، والنمو الداخلي، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة المجتمعية، واقتصاد المعرفة.

وشمل التقرير عرض الأهداف الإستراتيجية للأمانة المتضمنة استقطاب شرائح متنوعة من الداعمين، وتنمية الاستثمار النوعي المستدام، والتميز في الأداء الإداري والمالي للوقف، وتطوير الشراكة الفاعلة مع قطاعات المجتمع المختلفة، وريادة الوقف في تحقيق المسؤولية المجتمعية، ودعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد المعرفة.

‏وبارك أمير المنطقة الجهود المبذولة لتأسيس أوقاف جامعة الملك خالد، مؤكداً أهمية دعم الوقف العلمي ونشر ثقافته في المجتمع؛ حيث يعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، واعتمد أسماء أعضاء مجلس النظارة وأسماء أعضاء لجنة الاستثمار والخطة الإستراتيجية.

ووافق الأمير فيصل بن خالد على الموعد المقترح لحفل تدشين الأوقاف الذي سيرعاه يوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان لعام ١٤٣٩هـ/ الموافق ١٨ من شهر أبريل 2018م.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير جامعة الملك خالد، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجامعة الملك خالد.

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أمير عسير يطلع على تقرير مفصل عن الأوقاف بجامعة الملك خالد
سبق

استقبل أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي والأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعد آل مشيط.

واطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن الأهداف العامة للأمانة العامة لأوقاف جامعة الملك خالد ورؤيتها المستقبلية والقضايا "المسارات" الإستراتيجية التي تشتمل على تنمية الموارد، والنمو الداخلي، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة المجتمعية، واقتصاد المعرفة.

وشمل التقرير عرض الأهداف الإستراتيجية للأمانة المتضمنة استقطاب شرائح متنوعة من الداعمين، وتنمية الاستثمار النوعي المستدام، والتميز في الأداء الإداري والمالي للوقف، وتطوير الشراكة الفاعلة مع قطاعات المجتمع المختلفة، وريادة الوقف في تحقيق المسؤولية المجتمعية، ودعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد المعرفة.

‏وبارك أمير المنطقة الجهود المبذولة لتأسيس أوقاف جامعة الملك خالد، مؤكداً أهمية دعم الوقف العلمي ونشر ثقافته في المجتمع؛ حيث يعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، واعتمد أسماء أعضاء مجلس النظارة وأسماء أعضاء لجنة الاستثمار والخطة الإستراتيجية.

ووافق الأمير فيصل بن خالد على الموعد المقترح لحفل تدشين الأوقاف الذي سيرعاه يوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان لعام ١٤٣٩هـ/ الموافق ١٨ من شهر أبريل 2018م.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير جامعة الملك خالد، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجامعة الملك خالد.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
05:42 PM

أمير عسير يطلع على تقرير مفصل عن الأوقاف بجامعة الملك خالد

اعتمد أعضاء مجلس النظارة ولجنة الاستثمار والخطة الإستراتيجية

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ظافر الشهري - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي والأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعد آل مشيط.

واطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن الأهداف العامة للأمانة العامة لأوقاف جامعة الملك خالد ورؤيتها المستقبلية والقضايا "المسارات" الإستراتيجية التي تشتمل على تنمية الموارد، والنمو الداخلي، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة المجتمعية، واقتصاد المعرفة.

وشمل التقرير عرض الأهداف الإستراتيجية للأمانة المتضمنة استقطاب شرائح متنوعة من الداعمين، وتنمية الاستثمار النوعي المستدام، والتميز في الأداء الإداري والمالي للوقف، وتطوير الشراكة الفاعلة مع قطاعات المجتمع المختلفة، وريادة الوقف في تحقيق المسؤولية المجتمعية، ودعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد المعرفة.

‏وبارك أمير المنطقة الجهود المبذولة لتأسيس أوقاف جامعة الملك خالد، مؤكداً أهمية دعم الوقف العلمي ونشر ثقافته في المجتمع؛ حيث يعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، واعتمد أسماء أعضاء مجلس النظارة وأسماء أعضاء لجنة الاستثمار والخطة الإستراتيجية.

ووافق الأمير فيصل بن خالد على الموعد المقترح لحفل تدشين الأوقاف الذي سيرعاه يوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان لعام ١٤٣٩هـ/ الموافق ١٨ من شهر أبريل 2018م.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير جامعة الملك خالد، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجامعة الملك خالد.

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