المفتي العام يستقبل طلاب علم من الولايات المتحدة الأمريكية

حثهم على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، وفدًا من طلاب العلم من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا للملكة العربية السعودية لأداء العمرة ولقاء العلماء والمشايخ، ورحب بهم سماحته وحثهم على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن التمسك بالدين سبيل التوفيق في الحياة، ثم استمع سماحته لتلاوات متنوعة من القرآن الكريم من الطلاب.

وفي ختام الزيارة تم تقديم إهداءات علمية من إصدارات الرئاسة للطلاب.