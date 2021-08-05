شاهد.. تعليم المدينة يكمل استعداده لبداية العام الدراسي الجديد

كثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، جهودها منذ وقت مبكر؛ استعداداً لاستقبال عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي. وتهدف الإدارة إلى ضمان بداية قوية وجادة للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد أكثر من عام ونصف كانوا يتلقون تعليمهم فيها "عن بعد" عبر منصة مدرستي، ومنصات وقنوات عين التعليمية، والتي فرضتها الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، في بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنة وفقاً للاشتراطات والاحترازات الصحية والوقائية، وفي بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة. جولات مكثفة وتم تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقرراتو الكتب الدراسية والسبورات التفاعلية، والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس؛ كدورات المياه، وأجهزة التكييف، والإضاءة، ووسائل النظافة والتعقيم، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية التوعوية بأهمية التقيد والالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمنسوبي المدرسة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا. تأمين المقاعد أمنت الإدارة ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية 4 آلاف مقعد وطاولة بمدارس البنين والبنات؛ لتشغيل المشاريع الجديدة الغير مكتملة التجهيز، ولسد الاحتياج من فصول النمو والمدارس المحدثة، وتأمين أكثر 150 سبورة حائطية للفصول الجديدة، وتوريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كافٍ، بالإضافة إلى تجهيز 12 روضة أطفال جديدة . الطفولة المبكرة وعملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المغلقة، وإعادة توزيعه، ومتابعة صيانة المختبرات والمعامل والوسائل التعليمية، وأكملت إجراءات مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات مع المطابع وحصر المتبقي وترحيلها للمدارس. بدوره شدد مدير عام التعليم، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بأهمية حصول جميع الطلاب والطالبات ممن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي المكاتب والمدارس، استكمال الجرعات اللازمة من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم، والمجتمع المدرسي. وأكد المدير العام على ضرورة المتابعة وإعداد التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفين والمشرفات؛ للاطمئنان عن توفر كافة المتطلبات؛ لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبيناً أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى أن ينطلق العام الجديد بكامل الاستعدادات التي تسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال .

شاهد.. تعليم المدينة يكمل استعداده لبداية العام الدراسي الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-05 كثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، جهودها منذ وقت مبكر؛ استعداداً لاستقبال عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي.





وتهدف الإدارة إلى ضمان بداية قوية وجادة للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد أكثر من عام ونصف كانوا يتلقون تعليمهم فيها "عن بعد" عبر منصة مدرستي، ومنصات وقنوات عين التعليمية، والتي فرضتها الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، في بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنة وفقاً للاشتراطات والاحترازات الصحية والوقائية، وفي بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة.





جولات مكثفة



وتم تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقرراتو الكتب الدراسية والسبورات التفاعلية، والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس؛ كدورات المياه، وأجهزة التكييف، والإضاءة، ووسائل النظافة والتعقيم، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية التوعوية بأهمية التقيد والالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمنسوبي المدرسة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا.





تأمين المقاعد





أمنت الإدارة ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية 4 آلاف مقعد وطاولة بمدارس البنين والبنات؛ لتشغيل المشاريع الجديدة الغير مكتملة التجهيز، ولسد الاحتياج من فصول النمو والمدارس المحدثة، وتأمين أكثر 150 سبورة حائطية للفصول الجديدة، وتوريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كافٍ، بالإضافة إلى تجهيز 12 روضة أطفال جديدة .





الطفولة المبكرة



وعملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المغلقة، وإعادة توزيعه، ومتابعة صيانة المختبرات والمعامل والوسائل التعليمية، وأكملت إجراءات مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات مع المطابع وحصر المتبقي وترحيلها للمدارس.



بدوره شدد مدير عام التعليم، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بأهمية حصول جميع الطلاب والطالبات ممن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي المكاتب والمدارس، استكمال الجرعات اللازمة من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم، والمجتمع المدرسي.



وأكد المدير العام على ضرورة المتابعة وإعداد التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفين والمشرفات؛ للاطمئنان عن توفر كافة المتطلبات؛ لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبيناً أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى أن ينطلق العام الجديد بكامل الاستعدادات التي تسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال .

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 03:31 PM

شاهد.. تعليم المدينة يكمل استعداده لبداية العام الدراسي الجديد تم البدء في ترحيل الكتب للمدارس واستلمت عددًا من المباني الجديدة





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كثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، جهودها منذ وقت مبكر؛ استعداداً لاستقبال عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي.





وتهدف الإدارة إلى ضمان بداية قوية وجادة للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بعد أكثر من عام ونصف كانوا يتلقون تعليمهم فيها "عن بعد" عبر منصة مدرستي، ومنصات وقنوات عين التعليمية، والتي فرضتها الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، في بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنة وفقاً للاشتراطات والاحترازات الصحية والوقائية، وفي بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة.





جولات مكثفة



وتم تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقرراتو الكتب الدراسية والسبورات التفاعلية، والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس؛ كدورات المياه، وأجهزة التكييف، والإضاءة، ووسائل النظافة والتعقيم، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية التوعوية بأهمية التقيد والالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمنسوبي المدرسة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا.





تأمين المقاعد





أمنت الإدارة ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية 4 آلاف مقعد وطاولة بمدارس البنين والبنات؛ لتشغيل المشاريع الجديدة الغير مكتملة التجهيز، ولسد الاحتياج من فصول النمو والمدارس المحدثة، وتأمين أكثر 150 سبورة حائطية للفصول الجديدة، وتوريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كافٍ، بالإضافة إلى تجهيز 12 روضة أطفال جديدة .





الطفولة المبكرة



وعملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المغلقة، وإعادة توزيعه، ومتابعة صيانة المختبرات والمعامل والوسائل التعليمية، وأكملت إجراءات مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات مع المطابع وحصر المتبقي وترحيلها للمدارس.



بدوره شدد مدير عام التعليم، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بأهمية حصول جميع الطلاب والطالبات ممن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي المكاتب والمدارس، استكمال الجرعات اللازمة من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم، والمجتمع المدرسي.



وأكد المدير العام على ضرورة المتابعة وإعداد التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفين والمشرفات؛ للاطمئنان عن توفر كافة المتطلبات؛ لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبيناً أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى أن ينطلق العام الجديد بكامل الاستعدادات التي تسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال .