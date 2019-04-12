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صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية

تعافي 24 حالة مصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية الـ 30 من الشهر الحالي.

فيروس كورونا الجديد

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صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية الـ 30 من الشهر الحالي.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:21 PM

صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية

تعافي 24 حالة مصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية الـ 30 من الشهر الحالي.

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