"رعاية ذوي الإعاقة" تنظم معرض "تمكين".. 20 مارس المقبل

لتحقيق تطلعات تلك الفئة في سوق العمل والمجتمع

تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، 20 و21 مارس المقبل، "معرض تمكين"، تحقيقًا لأهدافها وانطلاقًا من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع.

ويهدف المعرض ‏إلى تحفيز المنشآت وقطاعات الأعمال لتوفير بيئة عمل موائمة ‏للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرص التدريب والعمل المناسبة التي تضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المنافسة في سوق العمل.

كما يوفر ‏المعرض عددًا من ورش العمل التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى نشر المعرفة بالعمل بداية من بناء السيرة الذاتية مرورًا بمهارات البحث عن العمل وأخلاقيات العمل وحقوق وواجبات الموظف من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، والعديد من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة كل الشركات وأصحاب العمل تسجيل مشاركتهم في المعرض وحجز مساحتهم، من خلال الرابط التالي: https://apd.gov.sa/form

يذكر أن، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم ‏في سوق العمل والمجتمع والوصول إلى مجتمع شامل وموائم.



