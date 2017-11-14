"هند الزاهد": زيادة مشاركة المرأة في القطاعات الحكومية يتوافق مع رؤية 2030

في محاضرتها بنادي الأحساء الأدبي

قالت وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، إن زيادة نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات الحكومية يأتي تتويجًا لما نصت عليه أهداف رؤية 2030، ووفق استراتيجية الوزارة التي تعزز دور السيدات القيادي في المجالات كافة.

واعتبرت أن "تمكين المرأة يعزز من تمكين الرجل؛ لأن الجميع شركاء في التنمية ولن يأخذ أحد دور الآخر".

جاء ذلك خلال محاضرتها في نادي الأحساء الأدبي، والتي أدارتها الإعلامية ميسون أبو بكر، مساء أمس الأربعاء، وحضرها جمع كبير من مثقفي ومثقفات الأحساء.

وتحدثت "الزاهد" عن تمكين المرأة في المملكة بشكل عام وفي الخدمة المدنية على وجه الخصوص.

وقالت إن من أبرز المنجزات لتمكين المرأة في القطاع العام إعطاء مرونة وتيسيرًا أكثر في مرحلة التوظيف، حيث أصبح بالإمكان شغل موظفتين للوظيفة نفسها، ومنح الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يومًا توزعها حسب الحاجة، والارتقاء بخطط التعلم والتطوير للمرأة، بحيث يتم تدريب القيادات الحالية والواعدة لشغل المناصب القيادية.

وتطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل إمكانية العمل بالدوام الجزئي وتعديل الإجازات الخاصة بالمرأة وتعزيز دورها القيادي.

وأضافت: قامت وزارة الخدمة المدنية بتطوير استراتيجيتها وتحديث أدوارها الرئيسية وبرامجها التنفيذية تتويجًا لما نصت عليه متطلبات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث تسعى الوزارة لزيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب الوظيفية القيادية، حيث تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام، وذلك من خلال إنشاء وكالة تمكين المرأة، وتندرج تحت هذه الوكالة عدد من المبادرات، ومنها مبادرة "تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي والمجتمعي، فالمرأة السعودية جديرة بما يسند لها من مسؤوليات ولديها حس وطني عالٍ مما يجعلها منتجة في أي مكان من أماكن العمل.

ولفتت "الزاهد" إلى أن الارتباط بأهداف روية المملكة 2030 تقتضي خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح وتطوير رأس المال وإتاحة الفرص للجميع وجذب المواهب وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة وتمكين اندماج ذوي الإعاقة، وفي المحصلة النهائية زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.

وفي نهاية المحاضرة، فتح باب النقاش والأسئلة، وأجابت المحاضرة عن الأسئلة، ثم كرم رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، هند الزاهد، ومديرة الأمسية الإعلامية، ميسون أبو بكر، وقدم شكر مثقفي ومثقفات الأحساء للمحاضرة على تلبيتها دعوة النادي.