المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة

سجل المغرب، اليوم، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.