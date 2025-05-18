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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة

سجل المغرب، اليوم، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل المغرب، اليوم، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:07 PM

المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب، اليوم، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.

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