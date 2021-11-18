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"المواصفات" تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية

في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة في المنتجات المتداولة بالسوق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر الإلكترونية، كشرط أساسي قبل دخولها إلى السوق السعودي, وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.

وأوضحت هيئة المواصفات، أن المنتجات التي سيتم الإلزام بتسجيلها في "سابر" هي المنتجات الخاضعة للائحة الفنية، المنتجات النسيجية مثل (الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد وغيرها)، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية، المنظفات، إضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة) وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات).

وبينت الهيئة، أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها إلكترونياً بكل يسر وسهولة في المنصة, إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

هيئة المواصفات منصة سابر الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر الإلكترونية، كشرط أساسي قبل دخولها إلى السوق السعودي, وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.

وأوضحت هيئة المواصفات، أن المنتجات التي سيتم الإلزام بتسجيلها في "سابر" هي المنتجات الخاضعة للائحة الفنية، المنتجات النسيجية مثل (الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد وغيرها)، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية، المنظفات، إضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة) وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات).

وبينت الهيئة، أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها إلكترونياً بكل يسر وسهولة في المنصة, إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:13 AM

"المواصفات" تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية

في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة في المنتجات المتداولة بالسوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر الإلكترونية، كشرط أساسي قبل دخولها إلى السوق السعودي, وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.

وأوضحت هيئة المواصفات، أن المنتجات التي سيتم الإلزام بتسجيلها في "سابر" هي المنتجات الخاضعة للائحة الفنية، المنتجات النسيجية مثل (الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد وغيرها)، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية، المنظفات، إضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة) وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات).

وبينت الهيئة، أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها إلكترونياً بكل يسر وسهولة في المنصة, إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

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