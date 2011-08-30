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مستوحاة من قصيدة "ما نسينا ".. جمعية الزهايمر تستعد لبدء حملة سبتمبر

تتضمن عدداً من المحاضرات على برنامج بيرسكوب في تويتر

حشدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر كافة الاستعدادات لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان #مانسينا_وش_عطيتو المستوحاة من قصيدة الشاعر وعضو شرف الجمعية الأمير سعود بن عبد الله بن محمد "ما نسينا"، خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه، بالتعاون مع منظمة الزهايمر الدولية، بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية، منذ العام 2012م.

وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات، يتم بثها مباشرةً، على برنامج بيرسكوب من حساب الجمعية بتويتر @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب، وأمراض كبار السن والشيخوخة، والزهايمر والأمراض النفسية، ليشرحوا ماهية مرض الزهايمر، وأبعاده الصحية، والنفسية ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه، والحد من انتشاره، وجهود الجمعية في تحقيق ذلك.

وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر، ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة الزهايمر العالمية، كون الجمعية حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على مقدمي الرعاية، وأهمية التأهيل النفسي، والاجتماعي للمريض وطرق التعامل مع المريض، وأهم سبل الوقاية المتاحة مع التركيز على وجود مقدمي الرعاية ضمن هذا الحدث، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير المرض، في حياة الأسرة، وتسخير كل الوسائل، لهذه الحملة للتوعية بالمرض.

وتحمل الحملة أبعاداً إنسانية، تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي، مع معاناة مرضى الزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم، خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض.

وتدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع، رجالاً ونساءً، وكبار الشخصيات، والناشطين، من مشاهير التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، للوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.@Saudialzheimer

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستوحاة من قصيدة "ما نسينا ".. جمعية الزهايمر تستعد لبدء حملة سبتمبر
سبق

حشدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر كافة الاستعدادات لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان #مانسينا_وش_عطيتو المستوحاة من قصيدة الشاعر وعضو شرف الجمعية الأمير سعود بن عبد الله بن محمد "ما نسينا"، خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه، بالتعاون مع منظمة الزهايمر الدولية، بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية، منذ العام 2012م.

وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات، يتم بثها مباشرةً، على برنامج بيرسكوب من حساب الجمعية بتويتر @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب، وأمراض كبار السن والشيخوخة، والزهايمر والأمراض النفسية، ليشرحوا ماهية مرض الزهايمر، وأبعاده الصحية، والنفسية ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه، والحد من انتشاره، وجهود الجمعية في تحقيق ذلك.

وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر، ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة الزهايمر العالمية، كون الجمعية حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على مقدمي الرعاية، وأهمية التأهيل النفسي، والاجتماعي للمريض وطرق التعامل مع المريض، وأهم سبل الوقاية المتاحة مع التركيز على وجود مقدمي الرعاية ضمن هذا الحدث، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير المرض، في حياة الأسرة، وتسخير كل الوسائل، لهذه الحملة للتوعية بالمرض.

وتحمل الحملة أبعاداً إنسانية، تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي، مع معاناة مرضى الزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم، خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض.

وتدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع، رجالاً ونساءً، وكبار الشخصيات، والناشطين، من مشاهير التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، للوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.@Saudialzheimer

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:20 PM

مستوحاة من قصيدة "ما نسينا ".. جمعية الزهايمر تستعد لبدء حملة سبتمبر

تتضمن عدداً من المحاضرات على برنامج بيرسكوب في تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حشدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر كافة الاستعدادات لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان #مانسينا_وش_عطيتو المستوحاة من قصيدة الشاعر وعضو شرف الجمعية الأمير سعود بن عبد الله بن محمد "ما نسينا"، خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه، بالتعاون مع منظمة الزهايمر الدولية، بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية، منذ العام 2012م.

وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات، يتم بثها مباشرةً، على برنامج بيرسكوب من حساب الجمعية بتويتر @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب، وأمراض كبار السن والشيخوخة، والزهايمر والأمراض النفسية، ليشرحوا ماهية مرض الزهايمر، وأبعاده الصحية، والنفسية ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه، والحد من انتشاره، وجهود الجمعية في تحقيق ذلك.

وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر، ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة الزهايمر العالمية، كون الجمعية حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على مقدمي الرعاية، وأهمية التأهيل النفسي، والاجتماعي للمريض وطرق التعامل مع المريض، وأهم سبل الوقاية المتاحة مع التركيز على وجود مقدمي الرعاية ضمن هذا الحدث، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير المرض، في حياة الأسرة، وتسخير كل الوسائل، لهذه الحملة للتوعية بالمرض.

وتحمل الحملة أبعاداً إنسانية، تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي، مع معاناة مرضى الزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم، خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض.

وتدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع، رجالاً ونساءً، وكبار الشخصيات، والناشطين، من مشاهير التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، للوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.@Saudialzheimer

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