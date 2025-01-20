الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي الحوثي في مأرب

يزيد التصعيد العسكري ويقوّض العملية الأممية

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحوثيون في مأرب اليمنية.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن هجوماً نفّذه يوم السبت أعضاء من مليشيا الحوثي ضد المعسكر العسكري في مدينة مأرب في غرب اليمن أسفر عن مقتل 70 جندياً يمنياً على الأقل.

وأكد البيان أن هذا العمل يزيد من استمرار التصعيد العسكري، ويقوّض العملية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

وأوضح البيان أن لدى اليمن فرصة لتحقيق السلام الذي يجب ألا يضيع، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأمم المتحدة في تحقيق ذلك بكل الأدوات المتاحة له.