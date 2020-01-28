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"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت تنبيهَيْن لكل من مكة والمدينة.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خليص ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد في تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أملج وتيماء، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة رياح نشطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خليص ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد في تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أملج وتيماء، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:44 AM

"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت تنبيهَيْن لكل من مكة والمدينة.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خليص ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد في تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أملج وتيماء، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

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