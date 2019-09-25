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حساب مستشفى "نور مكة" يودّع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد توجيهات "الشؤون الصحية" بإغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة

ودّع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، متابعيه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، بإغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأثار إيقاف حساب "مستشفى النور التخصصي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي كان يتابعه أكثر من اثني عشر ألف متابع، استغراب عدد من المراجعين، الذين أشاروا إلى أن حاجتهم الماسّة للرد على استفساراتهم الدقيقة المتعلقة بالتخصصات والمواعيد ونحوها، تتطلب أن يكون لدى المستشفى الوحيد التخصصي بالعاصمة المقدسة منصة يستطيع من خلالها الرد على استفسارات المراجعين، في ظل ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي من خدمات لكل الجهات الحكومية والخدمية، التي تقوم على تفعيلها وتطويعها لخدمة المجتمع ومتلقي الخدمة.

وتضم منطقة مكة المكرمة؛ ثلاثة مستشفيات تخصصية فقط، هي مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وجاء إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من بين تلك المستشفيات التخصصية بالمنطقة، ليضع علامات استفهام حول أسباب اقتصار الإيقاف على مستشفى واحد دون غيره، بالرغم من أن وزارة الصحة تصدر تقريراً عن حسابات الجهات الصحية في "تويتر" بشكل دوري، ليؤكد ذلك اهتمامها بتلك الحسابات التي أصبحت منابر لخدمة المراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب مستشفى "نور مكة" يودّع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي
سبق

ودّع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، متابعيه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، بإغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأثار إيقاف حساب "مستشفى النور التخصصي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي كان يتابعه أكثر من اثني عشر ألف متابع، استغراب عدد من المراجعين، الذين أشاروا إلى أن حاجتهم الماسّة للرد على استفساراتهم الدقيقة المتعلقة بالتخصصات والمواعيد ونحوها، تتطلب أن يكون لدى المستشفى الوحيد التخصصي بالعاصمة المقدسة منصة يستطيع من خلالها الرد على استفسارات المراجعين، في ظل ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي من خدمات لكل الجهات الحكومية والخدمية، التي تقوم على تفعيلها وتطويعها لخدمة المجتمع ومتلقي الخدمة.

وتضم منطقة مكة المكرمة؛ ثلاثة مستشفيات تخصصية فقط، هي مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وجاء إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من بين تلك المستشفيات التخصصية بالمنطقة، ليضع علامات استفهام حول أسباب اقتصار الإيقاف على مستشفى واحد دون غيره، بالرغم من أن وزارة الصحة تصدر تقريراً عن حسابات الجهات الصحية في "تويتر" بشكل دوري، ليؤكد ذلك اهتمامها بتلك الحسابات التي أصبحت منابر لخدمة المراجعين.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
07:05 PM

حساب مستشفى "نور مكة" يودّع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد توجيهات "الشؤون الصحية" بإغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,110

ودّع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، متابعيه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، بإغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأثار إيقاف حساب "مستشفى النور التخصصي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي كان يتابعه أكثر من اثني عشر ألف متابع، استغراب عدد من المراجعين، الذين أشاروا إلى أن حاجتهم الماسّة للرد على استفساراتهم الدقيقة المتعلقة بالتخصصات والمواعيد ونحوها، تتطلب أن يكون لدى المستشفى الوحيد التخصصي بالعاصمة المقدسة منصة يستطيع من خلالها الرد على استفسارات المراجعين، في ظل ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي من خدمات لكل الجهات الحكومية والخدمية، التي تقوم على تفعيلها وتطويعها لخدمة المجتمع ومتلقي الخدمة.

وتضم منطقة مكة المكرمة؛ ثلاثة مستشفيات تخصصية فقط، هي مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وجاء إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من بين تلك المستشفيات التخصصية بالمنطقة، ليضع علامات استفهام حول أسباب اقتصار الإيقاف على مستشفى واحد دون غيره، بالرغم من أن وزارة الصحة تصدر تقريراً عن حسابات الجهات الصحية في "تويتر" بشكل دوري، ليؤكد ذلك اهتمامها بتلك الحسابات التي أصبحت منابر لخدمة المراجعين.

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