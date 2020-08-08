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حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 538 جزائريًا ويودي بحياة 11

عدد المرضى بالفيروس بلغ 34.693

أفادت السلطات الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 538 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 34.693 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن اللجنة سجلت 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.293 حالة وفاة.

وأضاف أن 416 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 24.083 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 538 جزائريًا ويودي بحياة 11
سبق

أفادت السلطات الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 538 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 34.693 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن اللجنة سجلت 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.293 حالة وفاة.

وأضاف أن 416 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 24.083 حالة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:59 PM

حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 538 جزائريًا ويودي بحياة 11

عدد المرضى بالفيروس بلغ 34.693

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت السلطات الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 538 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 34.693 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن اللجنة سجلت 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.293 حالة وفاة.

وأضاف أن 416 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 24.083 حالة.

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