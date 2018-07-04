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تعاوني أجياد ينظم مسابقات ثقافية لحفظ المتون العلمية

لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة عدداً من البرامج الهادفة والمسابقات الثقافية في حفظ المتون العلمية لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية، والتي تستمر إلى نهاية ذي القعدة المقبل، وتقام في ثلاثة أحياء مجاورة للحرم المكي وهي: المسفلة وريع بخش وكدي.


وتهدف البرامج إلى إيجاد فرص للطموحين من الجاليات المقيمة بمكة المكرمة في الرفع من مستواهم العلمي والثقافي، وتحقيق طموحاتهم وتعليم الجدية للنشء في الأخذ بالدين, وحفظ سنة سيد المرسلين وتفعيل دور الطفل في البرامج الدعوية والثقافية، واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.


وأوضح المكتب أن فروع المسابقات تشمل حفظ عدد من المتون العلمية كالأصول الثلاثة، وتحفة الأطفال، والقواعد الأربع، والمائة العقدية، وكتاب التوحيد، وحصن المسلم ونواقض الإسلام.

وأضاف أن المكتب رصَدَ جوائز قيّمة للمشاركين، مشيراً إلى أن البرامج تأتي برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

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تعاوني أجياد ينظم مسابقات ثقافية لحفظ المتون العلمية
سبق

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة عدداً من البرامج الهادفة والمسابقات الثقافية في حفظ المتون العلمية لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية، والتي تستمر إلى نهاية ذي القعدة المقبل، وتقام في ثلاثة أحياء مجاورة للحرم المكي وهي: المسفلة وريع بخش وكدي.


وتهدف البرامج إلى إيجاد فرص للطموحين من الجاليات المقيمة بمكة المكرمة في الرفع من مستواهم العلمي والثقافي، وتحقيق طموحاتهم وتعليم الجدية للنشء في الأخذ بالدين, وحفظ سنة سيد المرسلين وتفعيل دور الطفل في البرامج الدعوية والثقافية، واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.


وأوضح المكتب أن فروع المسابقات تشمل حفظ عدد من المتون العلمية كالأصول الثلاثة، وتحفة الأطفال، والقواعد الأربع، والمائة العقدية، وكتاب التوحيد، وحصن المسلم ونواقض الإسلام.

وأضاف أن المكتب رصَدَ جوائز قيّمة للمشاركين، مشيراً إلى أن البرامج تأتي برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:38 PM

تعاوني أجياد ينظم مسابقات ثقافية لحفظ المتون العلمية

لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة عدداً من البرامج الهادفة والمسابقات الثقافية في حفظ المتون العلمية لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية، والتي تستمر إلى نهاية ذي القعدة المقبل، وتقام في ثلاثة أحياء مجاورة للحرم المكي وهي: المسفلة وريع بخش وكدي.


وتهدف البرامج إلى إيجاد فرص للطموحين من الجاليات المقيمة بمكة المكرمة في الرفع من مستواهم العلمي والثقافي، وتحقيق طموحاتهم وتعليم الجدية للنشء في الأخذ بالدين, وحفظ سنة سيد المرسلين وتفعيل دور الطفل في البرامج الدعوية والثقافية، واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.


وأوضح المكتب أن فروع المسابقات تشمل حفظ عدد من المتون العلمية كالأصول الثلاثة، وتحفة الأطفال، والقواعد الأربع، والمائة العقدية، وكتاب التوحيد، وحصن المسلم ونواقض الإسلام.

وأضاف أن المكتب رصَدَ جوائز قيّمة للمشاركين، مشيراً إلى أن البرامج تأتي برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

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