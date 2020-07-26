"المدخلي" يحتفل بزواج "مازن" وسط الإجراءات الاحترازية

احتفل أحمد بن عمر المدخلي بزواج ابنه الصيدلي "مازن" من ابنة أوحيد بن يحيى مذكور، وذلك في مدينة صامطة.

وقد أُقيمت مراسم الزواج في ظل أجواء عائلية، اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات السامية بمنع التجمعات.